https://tr.sputniknews.com/20211222/dolarlarinin-bulunmasina-sevinemedi-kur-dustu-zarardayim-1052018143.html

Dolarlarının bulunmasına sevinemedi: 'Kur düştü, zarardayım'

Dolarlarının bulunmasına sevinemedi: 'Kur düştü, zarardayım'

Diyarbakır'da bir kişinin 17 Aralık'ta çalınan 10 bin doları, dün akşam zanlıların bulunmasıyla kendisine teslim edildi. Dolarları o gün bozdurmak için yanına... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T16:38+0300

2021-12-22T16:38+0300

2021-12-22T16:38+0300

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hırsızlık

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Diyarbakır'da bir pazarcının çalınan dolarları 5 gün sonra bulundu. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Tekin, cuma namazını kılmak için camiye geldi. Abdest alınan bölüme geçen Tekin, borçlarını ödemek için yanına aldığı 10 bin doları koyduğu montunu astı. Bu sırada yanına gelen bir kişi, Tekin'in montunun üstüne kendi montunu astı. Abdest aldıktan sonra camiye girmek için dışarı çıkan Tekin, cebinde 10 bin dolarının olmadığını fark etti. Kendisi ile abdest alan kişiyi de camide göremeyince Tekin, polise giderek şikayetçi oldu.2 şüpheli̇ gözaltındaŞikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 iş yerinin güvenlik kamerası ile 42 Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'ni (KGYS) inceleyip, 2 şüpheliyi tespit etti.Şüphelilerin hırsızlık ve yankesicilikten 24 suç kaydı bulunan C.E. ile yine aynı suçlardan 14 suç kaydı olan N.E.'nin olduğunu belirleyen ekipler, dün düzenledikleri operasyon ile 2 kişiyi yakaladı. Polisin adreste yaptığı aramada çalınan 10 bin dolar da ele geçirildi. Şüphelilerden birinin şikayetçi Tekin'in dikkatini dağıttığı, diğerinin ise parayı çaldığı tespit edildi. Çalınan para, daha sonra sahibine teslim edildi.Polis ekiplerine teşekkür eden Mehmet Tekin, bulunan paranın salı akşamı kendisine teslim edildiğini söyledi. Doları bozdurmak için yanına aldığı sırada çalındığını söyleyen Tekin, "Şimdi dolar düşmüş durumda. Borçlarım vardı, ödemek için bozduracaktım. 60 bin TL zararım var. Hırsızların bu zararı karşılamalarını istiyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211222/dolardaki-dususun-ardindan-sifir-otomobil-fiyatlari-guncellendi--1052000058.html

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diyarbakır, tl, dolar, ekonomi, para, hırsızlık