https://tr.sputniknews.com/20211222/donetsk--abd-ukraynaya-felce-neden-olan-kimyasal-madde-tedarik-ediyor-1052028041.html

Donetsk: ABD, Ukrayna'ya felce neden olan kimyasal madde tedarik ediyor

Donetsk: ABD, Ukrayna'ya felce neden olan kimyasal madde tedarik ediyor

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yetkilileri, ABD'yi Ukrayna'ya felce neden olan kimyasal silahlar... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T22:21+0300

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Donetsk Halk Cumhuriyeti Harekat Komutanlığı 2. Başkanı Eduard Basurin, ABD'nin Ukrayna'ya botulizme neden olan Botulinum toksin ve bunun panzehiri olan madde temin ettiğini söyledi.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Basurin, “ABD'nin Ukrayna'ya çeşitli silah türleri tedarik ettiğini herkes biliyor. Ekim ayında yapılan sevkiyatlardan birinde kimyasal silah türlerinden olan Botulinum toksini için panzehir bulunuyordu. Bu madde, botulizme veya daha basit olarak söylemek gerekirse felce neden oluyor. Kasım ayında ise Botulinum toksini teslim edildi. 40 mm'lik konteynerlerde tutulan madde, el bombası fırlatıcılarıyla kullanılabiliyor. Hafif olması nedeniyle dronlarla da atılabiliyor” dedi.Basurin, Mariupol limanına ayrıca içinde ‘aerosol’ şeklinde kullanılan kimyasal silah maddesi olan 300 kilogram ağırlığındaki konteynerin getirildiğini kaydetti.Daha önce, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesinde bulunan özel Amerikan askeri şirketlerinin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlığında olduklarını belirtmişti.

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