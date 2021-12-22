https://tr.sputniknews.com/20211222/doviz-kurundaki-dususu-fiyatlarina-yansitmayan-isletmelere-idari-para-cezasi-verilebilecegi-uyarisi-1052010693.html

Döviz kurundaki düşüşü fiyatlarına yansıtmayan işletmelere idari para cezası verilebileceği uyarısı

Döviz kurundaki düşüşü fiyatlarına yansıtmayan işletmelere idari para cezası verilebileceği uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu, "Vatandaşlar fiyatı düşürmeyen işletmeleri tespit ettiklerinde durumu Haksız Fiyat... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T13:41+0300

2021-12-22T13:41+0300

2021-12-22T13:41+0300

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Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Hacettepe Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı da yapan Prof. Dr. Rauf Karasu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da, 'Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz' hükmünün yer aldığını belirtti.Bu hükme aykırı hareket edenlere 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesileceğini ve bunun uygulama yetkisinin de Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna verildiğini vurgulayan Karasu, şunları kaydetti:'Fiyat düşürmesi gerekirken düşürmeyene ceza artırılmalı'Karasu, haksız olarak fiyatları fahiş biçimde artıranlara uygulanacak cezaların, fiyat artışının nedeni ortadan kalktığı yani kurlar ve maliyetler düştüğü halde fiyatları buna uygun şekilde düşürmeyenlere de verilebileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:'Tüketiciler tazminat davası açabilir'Döviz kuru artışında fiyat artırıp düşüşünde fiyat indirmeyenlere karşı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun denetimlerini artırması gerektiğini dile getiren Karasu, tüketicilere şu öneride bulundu:'Fiyat indirenler de indirmeyenler de duyurulsun'Karasu, aşırı fiyat artışı yapan işletmelerin denetim ve idari para cezasına gerek kalmadan kendi istekleri ile fiyatları düşürmesi tavsiyesinde bulunarak, "Bu konuda benim Ticaret Bakanlığına bir tavsiyem olacak. Bakanlık kendi isteği ile fiyat düşüren işletmelerin isimlerini Bakanlığın internet sitesinde yayınlasın. Bu işletmeler aynı zamanda medyada da duyurulsun. Bu şekilde fiyatlarda bir indirim kampanyası başlatılmalıdır. Ayrıca, caydırıcı olması açısından fiyatları düşürmesi gerekirken düşürmediği için idari para cezası verilen işletmelerin isimlerinin de aynı sitede yayınlanması uygun olacaktır" dedi.

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https://tr.sputniknews.com/20211222/tesk-baskani-palandoken-jet-hiziyla-zam-yapanlar-ayni-hizda-indirim-yapmali-1052009754.html

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