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https://tr.sputniknews.com/20211222/dovizdeki-dusus-sonrasi-gubre-fiyatlarinda-indirim--1052019681.html
Dövizdeki düşüş sonrası gübre fiyatlarında indirim
Dövizdeki düşüş sonrası gübre fiyatlarında indirim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı açıklama sonrası döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T17:22+0300
2021-12-22T17:22+0300
ekonomi
dolar
merkez bankası
düşüş
döviz
dolar/tl
gübre
fiyat
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Eti Bakır'dan yapılan açıklamada, gübre fiyatlarında dövizin düşmesiyle birlikte indirim yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Eti Bakır, döviz kurundaki aşağı yönlü hareketi takiben gübre fiyatlarını düşürmüştür. 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ton başına peşin fiyatlar; DAP gübresinde 14 bin 500 TL'den 11 bin 950 TL'ye, NP 20.20 gübresinde 9 bin 250 TL'den 8 bin 500 TL'ye, amonyum sülfat (AS-21) gübresinde ise 9 bin 500 TL'den 8 bin 250 TL'ye indirilmiştir. Yeni yılda da gübre ithalatını ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yerli gübre üretim çalışmalarımızı sürdürecek ve bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz" denildi.İstanbul Gübre Sanayi'den (İGSAŞ) yapılan açıklamada da İGSAŞ'ın, çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gittiği belirtilerek, kompoze gübre ürünlerinde indirimin yaklaşık yüzde 16.5 olduğu, ürede ise yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi.Açıklamada, "İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/tarim-ve-orman-bakani-pakdemirli-gubre-destegi-2022de-yuzde-100-artacak-1050360998.html
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dolar, merkez bankası, düşüş, döviz, dolar/tl, gübre, fiyat

Dövizdeki düşüş sonrası gübre fiyatlarında indirim

17:22 22.12.2021
© AAGübre
Gübre - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün yaptığı açıklama sonrası döviz kurlarında başlayan düşüşler gübre fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı.
Eti Bakır'dan yapılan açıklamada, gübre fiyatlarında dövizin düşmesiyle birlikte indirim yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Eti Bakır, döviz kurundaki aşağı yönlü hareketi takiben gübre fiyatlarını düşürmüştür. 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ton başına peşin fiyatlar; DAP gübresinde 14 bin 500 TL'den 11 bin 950 TL'ye, NP 20.20 gübresinde 9 bin 250 TL'den 8 bin 500 TL'ye, amonyum sülfat (AS-21) gübresinde ise 9 bin 500 TL'den 8 bin 250 TL'ye indirilmiştir. Yeni yılda da gübre ithalatını ve dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yerli gübre üretim çalışmalarımızı sürdürecek ve bu alandaki yatırımlarımıza devam edeceğiz" denildi.
İstanbul Gübre Sanayi'den (İGSAŞ) yapılan açıklamada da İGSAŞ'ın, çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gittiği belirtilerek, kompoze gübre ürünlerinde indirimin yaklaşık yüzde 16.5 olduğu, ürede ise yaklaşık yüzde 20 indirim yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, "İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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