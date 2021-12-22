https://tr.sputniknews.com/20211222/dunyanin-en-cok-endiselendigi-saglik-sorunlari-arasinda-akil-sagligi-ilk-3e-girdi-1052015558.html

Araştırma: Dünyanın en çok endişelendiği sağlık sorunları arasında akıl sağlığı ilk 3'te

Araştırma: Dünyanın en çok endişelendiği sağlık sorunları arasında akıl sağlığı ilk 3'te

Ipsos'un yaptığı araştırmaya göre, dünyanın en çok endişelendiği sağlık sorunu Kovid-19, akıl sağlığı ise endişe duyulan sağlık sorunları arasında ilk 3'te yer... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T15:26+0300

2021-12-22T15:26+0300

2021-12-22T15:31+0300

yaşam

kanser

akıl sağlığı

kovid-19

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Ipsos Araştırma Şirketi'nin en çok endişelenilen sağlık sorunları ve sağlık hizmetlerine yönelik tutumları analiz ettiği 'Sağlık Monitörü' araştırmasının sonucu paylaştı.Araştırmaya göre, Kovid-19 dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sağlık problem olarak görülüyor.2020’ye kıyasla 2 puanlık düşüş görülse bile yüzde 70’lik oranla Koronavirüs, günümüzde küresel kamuoyu için en büyük sağlık problemi olarak görülüyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla algılanan sağlık problemleri içerisinde en büyük değişim +5 puanlık artışla 'akıl sağlığı' konusunda görülüyor. Akıl sağlığı, en çok endişelenilen sağlık sorunları içinde kanserin sadece 3 puan gerisinde.Koronavirüs, endişesi en çok Malezya (yüzde 93) ve Peru'da (yüzde 90) görülüyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 78’i de Koronavirüsü en önemli sağlık sorunu olarak belirtiyor. Bu konudaki algılarda önceki yıla göre büyük değişim gösteren ülkeler de var: En büyük artışlar Güney Afrika (+19), Japonya (+11) ve Avustralya (+10)’da görülürken en büyük düşüşler de Şili (-18), Polonya (-16) ve Macaristan(-14)’da görülüyor.Kanser ikinci sıradaAraştırmaya katılanların üçte biri kanserin en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtiyor. Bu oran 2021’de yüzde 34, 2020’de ise yüzde 37. Pandemi öncesinde ise yüzde 52’lik kesim kanseri ‘en önemli’ sağlık sorunlarından biri olarak görüyordu. Salgınla birlikte kanser, yüzde 18’lik bir puan düşüşüyle ikinci sıraya yerleşti.Daha yaşlı kesimin kanserin neden olacağı sağlık risklerinden daha ensişeli olduğu görüldü. 50-74 yaş aralığının bu konudaki endişesi yüzde 39 iken 35 yaş altında bu oran yüzde 28’e geriliyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin de yüzde 37’si kanseri endişe verici sağlık sorunları arasında gösteriyor.Akıl sağlığından endişe duyanlar artıyorSağlık problemleri içerisinde en büyük değişim 5 puanlık artışla 'akıl sağlığı' konusunda yaşandı. Geçtiğimiz yıla göre; dünya halkları en çok 'akıl sağlığından' endişe ediyor.Araştırmaya katılan her 10 kişiden 3'ü (yüzde 31), ülkelerindeki insanların karşı karşıya olduğu en önemli sağlık sorunları arasında akıl sağlığını gösteriyor.Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin yüzde 19'u da akıl sağlığının en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtiyor.Akıl sağlığı, Şili ve İsveç'te de en önemli sağlık sorunu olarak dile getiriliyor. Bu konudaki endişede 2020'ye kıyasla en çok artış gösteren ülkeler ise İspanya (+19), Belçika (+13) ve Brezilya (+13) akıl sağlığı konusunda kadınlar erkeklere göre daha çok endişeliler. (+36 vs %26)Araştırma , 20 Agustos – 3 Eylül 2021 tarihleri arasında ABD, Kanada, İsrail, Malezya, Güney Afrika, Singapur, Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, İspanya, Arjantin, Kolombiya, Macaristan, Hindistan, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İsveç, İsviçre ve Türkiye'de 21 bin 353 kişiyle online olarak yapıldı.

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https://tr.sputniknews.com/20210222/antidepresan-ilac-kullanimi-yuzde-96-artti-son-2-ayda-95-kisi-intihar-etti-1043865036.html

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kanser, akıl sağlığı, kovid-19