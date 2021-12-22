https://tr.sputniknews.com/20211222/ekonomist-tunca-kur-korumali-vadeli-tl-mevduati-programini-degerlendirdi-hic-olumlu-yani-yok-1052226374.html

Ekonomist Tunca ‘kur korumalı vadeli TL mevduatı’ programını değerlendirdi: Hiç olumlu yanı yok

Ekonomist Tunca ‘kur korumalı vadeli TL mevduatı’ programını değerlendirdi: Hiç olumlu yanı yok

Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan ekonomist Arda Tunca, kur korumalı vadeli TL mevduatı programı için, “Bu uygulamanın hiçbir... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T21:28+0300

2021-12-22T21:28+0300

2021-12-29T15:53+0300

arda tunca

dolar

döviz

türk lirası

ekonomi

anlat bana

kur korumalı tl mevduat

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Türkiye’de kurda yaşanan artış ve Türk lirasındaki ciddi değer kaybı sonrası hayata geçirilen kur korumalı vadeli TL mevduat programı hakkında ekonomist Arda Tunca, Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirmelerde bulundu.Hayata geçirilen uygulama ile kamu maliyesinin ciddi bir açık vereceğini belirten Tunca, bu durumun enflasyon ve gelir dağılımında bozukluk yaratacağını söyledi. Tunca “Biz çok büyük bir sosyal adaletsizliğe doğru gidiyor olduğumuzun farkında olmalıyız. Bu enflasyonu bastıramazlar. Kısa vadede kur üzerinde olumlu etkiler görülebilir. Kısa vadede mevduat sahibi kazanır ama bunun da şartı var. Eğer ki faizle elde edeceği getiri enflasyonun üzerinde olursa kazanabilir. Fakat bu bankaların kazanamaması anlamına geliyor. Bankalar burada mevduatı aşağı çekmeye çalışacak” dedi.“Bu uygulamayla kısa vadede de uzun vadede de kazanan olamaz” diyen Tunca, “Bu uygulamanın maalesef hiç olumlu yanı yok. Biz zaten yüksek dolarizasyondayız. Dolardan kaçıp da yine Türk lirasına böyle bir yönelme olacaksa biz zaten dolara endeksli, doların değeriyle hareket eden, doların değerine göre yatırım, tüketim, tasarruf kararları alan bir ekonomi haline getirmiş oluyoruz kendimizi. Neden Türk lirasına sahip çıkmıyoruz Merkez Bankası aracılığıyla? Niye Türk lirasını güçlendirmenin yollarını aramıyoruz da kendimizi böylesine yüksek bir enflasyonun kucağına atıyoruz” ifadelerini kullandı.

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2021

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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arda tunca, dolar, döviz, türk lirası, ekonomi, anlat bana, kur korumalı tl mevduat