https://tr.sputniknews.com/20211222/elektrik-gibi-kademeli-dogalgaza-da-sosyal-tarife-1052001729.html

Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife

Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife

Konutlarda kullanılan elektrik faturalarına getirilen kademeli tarife uygulamasına benzer bir yapının doğalgaz için de kurulacağı belirtildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T09:59+0300

2021-12-22T09:59+0300

2021-12-22T09:59+0300

türkiye

doğalgaz

botaş

fatura

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gece, BOTAŞ’ın kamuya olan vergi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi görüşülürken, milletvekilleri, doğalgaz fiyatlarının belli bölgeler için sübvanse edilmesini gündeme getirdi.AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi “Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde havaların eksi 20’ye düştüğü bu mevsimde bölgeyle ilgili bir çalışmanız var mı?” sorusunu sorarak, BOTAŞ temsilcilerinden açıklama istedi. Muhalefet milletvekilleri de doğalgazda sosyal tarife uygulamasına geçilip geçilmeyeceği yönünde sorular yöneltti.Milletvekilleri, lüks bir evde kullanılan doğalgazın fiyatı ile dezavantajlı mahalle ya da illerde kullanılan doğalgazın fiyatının aynı olmaması gerektiğini söylediler. Sorular üzerine BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi konusunda çalışma yaptıklarını ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Yaylacı “Konutlara kademeli ve kullanım yerine göre fiyat belirlenmesine ilişkin çalışmamız var. Yakın bir zamanda açıklanacak” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211118/elektrikte-kademeli-fatura-donemi-siniri-asan-daha-fazla-odeyecek-1050916343.html

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doğalgaz, botaş, fatura