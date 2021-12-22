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Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
Konutlarda kullanılan elektrik faturalarına getirilen kademeli tarife uygulamasına benzer bir yapının doğalgaz için de kurulacağı belirtildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T09:59+0300
2021-12-22T09:59+0300
türkiye
doğalgaz
botaş
fatura
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gece, BOTAŞ’ın kamuya olan vergi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi görüşülürken, milletvekilleri, doğalgaz fiyatlarının belli bölgeler için sübvanse edilmesini gündeme getirdi.AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi “Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde havaların eksi 20’ye düştüğü bu mevsimde bölgeyle ilgili bir çalışmanız var mı?” sorusunu sorarak, BOTAŞ temsilcilerinden açıklama istedi. Muhalefet milletvekilleri de doğalgazda sosyal tarife uygulamasına geçilip geçilmeyeceği yönünde sorular yöneltti.Milletvekilleri, lüks bir evde kullanılan doğalgazın fiyatı ile dezavantajlı mahalle ya da illerde kullanılan doğalgazın fiyatının aynı olmaması gerektiğini söylediler. Sorular üzerine BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi konusunda çalışma yaptıklarını ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Yaylacı “Konutlara kademeli ve kullanım yerine göre fiyat belirlenmesine ilişkin çalışmamız var. Yakın bir zamanda açıklanacak” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211118/elektrikte-kademeli-fatura-donemi-siniri-asan-daha-fazla-odeyecek-1050916343.html
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doğalgaz, botaş, fatura

Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife

09:59 22.12.2021
© AAfatura
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Konutlarda kullanılan elektrik faturalarına getirilen kademeli tarife uygulamasına benzer bir yapının doğalgaz için de kurulacağı belirtildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gece, BOTAŞ’ın kamuya olan vergi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi görüşülürken, milletvekilleri, doğalgaz fiyatlarının belli bölgeler için sübvanse edilmesini gündeme getirdi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi “Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde havaların eksi 20’ye düştüğü bu mevsimde bölgeyle ilgili bir çalışmanız var mı?” sorusunu sorarak, BOTAŞ temsilcilerinden açıklama istedi. Muhalefet milletvekilleri de doğalgazda sosyal tarife uygulamasına geçilip geçilmeyeceği yönünde sorular yöneltti.
Milletvekilleri, lüks bir evde kullanılan doğalgazın fiyatı ile dezavantajlı mahalle ya da illerde kullanılan doğalgazın fiyatının aynı olmaması gerektiğini söylediler. Sorular üzerine BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi konusunda çalışma yaptıklarını ve son aşamaya gelindiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Yaylacı “Konutlara kademeli ve kullanım yerine göre fiyat belirlenmesine ilişkin çalışmamız var. Yakın bir zamanda açıklanacak” dedi.
fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
EKONOMİ
Elektrikte kademeli fatura dönemi: Sınırı aşan daha fazla ödeyecek
18 Kasım, 09:25
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