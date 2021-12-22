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Emre Belözoğlu, Başakşehir'de tarihe geçti
Emre Belözoğlu, Başakşehir'de tarihe geçti
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T02:33+0300
2021-12-22T02:33+0300
spor
başakşehir
emre belözoğlu
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Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen turuncu-lacivertli ekip, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.Son 10 maçında 26 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında Trabzonspor'a konuk olurken, GZT Giresunspor ise evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.Tarihe geçtiBaşakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı. 40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu. Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
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başakşehir, emre belözoğlu

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de tarihe geçti

02:33 22.12.2021
© MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU - OZAN BUĞRA KOŞAR - UYGAR AYDIN-AW433576Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU - OZAN BUĞRA KOŞAR - UYGAR AYDIN-AW433576
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti.
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen turuncu-lacivertli ekip, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Son 10 maçında 26 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.
Turuncu-lacivertli ekip, ilk yarının son maçında Trabzonspor'a konuk olurken, GZT Giresunspor ise evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Tarihe geçti

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı.
40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu. Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
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