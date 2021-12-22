https://tr.sputniknews.com/20211222/enflasyonla-mucadele-eden-polonya-yakit-fiyatlarindaki-katma-deger-vergisini-kaldiracak-1052011448.html
Enflasyonla mücadele eden Polonya yakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini kaldıracak
Enflasyonla mücadele eden Polonya yakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini kaldıracak
Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, ülkede yükselen enflasyonla mücadele için petrol, doğalgaz, ısınma ve elektrikte vergi indirimleri öngören bir... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:04+0300
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ekonomi
polonya
akaryakıt
katma değer vergisi (kdv)
yakıt
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Başbakan Mateusz Morawiecki bugün yaptığı açıklamada, Polonya'nın artan enflasyonu yumuşatmak için Avrupa Birliği'nden akaryakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini (KDV) düşürmesine izin vermesini istediğini söyledi.Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin açıkladığı ekonomik pakete göre akaryakıt, doğalgaz, ısınma ve elektrik fiyatlarına yansıtılan vergilerde indirim yapılması ve hanelere destek için nakdi yardım yapılması öngörülüyor.KDV'yi sıfıra indirmeyi planlayan Polonya hükümeti, bunun için Brüksel'den onay almaları gerektiğinin altını çizdi. Polonya Maliye Bakanı Tadeusz Koscinski, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, yakıt fiyatlarındaki mevcut yüzde 23'lük vergileri yüzde 8'e indirmek istediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Kasım ayında Polonyda'daki enflasyon oranı, resmi rakamlara göre yüzde 7.8'e ulaşmıştı.
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polonya, akaryakıt, katma değer vergisi (kdv), yakıt
Enflasyonla mücadele eden Polonya yakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini kaldıracak
14:04 22.12.2021 (güncellendi: 14:06 22.12.2021)
Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, ülkede yükselen enflasyonla mücadele için petrol, doğalgaz, ısınma ve elektrikte vergi indirimleri öngören bir ekonomik plan duyurdu. Plan doğrultusunda hanelere nakit yardım da yapılacak.
Başbakan Mateusz Morawiecki bugün yaptığı açıklamada, Polonya'nın artan enflasyonu yumuşatmak için Avrupa Birliği'nden akaryakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini (KDV) düşürmesine izin vermesini istediğini söyledi.
Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin açıkladığı ekonomik pakete göre akaryakıt, doğalgaz, ısınma ve elektrik fiyatlarına yansıtılan vergilerde indirim yapılması ve hanelere destek için nakdi yardım yapılması öngörülüyor.
KDV'yi sıfıra indirmeyi planlayan Polonya hükümeti, bunun için Brüksel'den onay almaları gerektiğinin altını çizdi.
Polonya Maliye Bakanı Tadeusz Koscinski, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, yakıt fiyatlarındaki mevcut yüzde 23'lük vergileri yüzde 8'e indirmek istediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Komisyonu'na yakıt fiyatlarındaki KDV'yi kaldırmak istediğimizi sordum. Avrupa'da başka hiçkimse bunu yapmadı. Hep birlikte doğru çözümleri bulmaya çalışıyoruz. Ancak mutlaka birkaç hafta süre gerektirecek."
Kasım ayında Polonyda'daki enflasyon oranı, resmi rakamlara göre yüzde 7.8'e ulaşmıştı.