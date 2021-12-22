https://tr.sputniknews.com/20211222/enflasyonla-mucadele-eden-polonya-yakit-fiyatlarindaki-katma-deger-vergisini-kaldiracak-1052011448.html

Enflasyonla mücadele eden Polonya yakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini kaldıracak

Enflasyonla mücadele eden Polonya yakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini kaldıracak

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, ülkede yükselen enflasyonla mücadele için petrol, doğalgaz, ısınma ve elektrikte vergi indirimleri öngören bir... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:04+0300

2021-12-22T14:04+0300

2021-12-22T14:06+0300

ekonomi

polonya

akaryakıt

katma değer vergisi (kdv)

yakıt

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Başbakan Mateusz Morawiecki bugün yaptığı açıklamada, Polonya'nın artan enflasyonu yumuşatmak için Avrupa Birliği'nden akaryakıt fiyatlarındaki katma değer vergisini (KDV) düşürmesine izin vermesini istediğini söyledi.Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin açıkladığı ekonomik pakete göre akaryakıt, doğalgaz, ısınma ve elektrik fiyatlarına yansıtılan vergilerde indirim yapılması ve hanelere destek için nakdi yardım yapılması öngörülüyor.KDV'yi sıfıra indirmeyi planlayan Polonya hükümeti, bunun için Brüksel'den onay almaları gerektiğinin altını çizdi. Polonya Maliye Bakanı Tadeusz Koscinski, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, yakıt fiyatlarındaki mevcut yüzde 23'lük vergileri yüzde 8'e indirmek istediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Kasım ayında Polonyda'daki enflasyon oranı, resmi rakamlara göre yüzde 7.8'e ulaşmıştı.

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polonya, akaryakıt, katma değer vergisi (kdv), yakıt