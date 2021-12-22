Erdoğan: Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız

Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı.

Ekonomiye yönelik tehditler savruldu. Gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı. Ekonomiye yönelik tehditler savruldu. Gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı.

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye düşüren kimdi enflasyonu? Biz düşürdük. Faizi düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda düşük faiz diye bir şey yok. Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye düşüren kimdi enflasyonu? Biz düşürdük. Faizi düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda düşük faiz diye bir şey yok.

Ülkemizde bir kesim dışardan aldıkları destekle kardeşliği dinamitlemenin peşinde. Parmak sallamakla bir yere varamazsınız. Ülkemizde bir kesim dışardan aldıkları destekle kardeşliği dinamitlemenin peşinde. Parmak sallamakla bir yere varamazsınız.

Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor, ben de öyle. Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devleti, belirtilen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor, ben de öyle. Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devleti, belirtilen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır. Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum.

Buradan manşet ile hükümet devirip kurmaya alışmış gazeteci kılıklılara sesleniyorum. Buradan emperyalistlere sesleniyorum, vesayet artıklarına sesleniyorum, başaramayacaksınız. Buradan manşet ile hükümet devirip kurmaya alışmış gazeteci kılıklılara sesleniyorum. Buradan emperyalistlere sesleniyorum, vesayet artıklarına sesleniyorum, başaramayacaksınız.

Ne yaptığımızı biliyoruz, niçin yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımız biliyoruz. Emin adımlarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz, niçin yaptığımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımız biliyoruz. Emin adımlarla yolculuğumuza devam ediyoruz.

Türkiye bu treni kaçırmayacak. Hatta bu trenin son vagonunda falan değil, birinci sınıfında yerimizi alacağız. Uyguladığımız yeni ekonomik politikanın amacı budur. Türkiye bu treni kaçırmayacak. Hatta bu trenin son vagonunda falan değil, birinci sınıfında yerimizi alacağız. Uyguladığımız yeni ekonomik politikanın amacı budur.

Dün açıkladığımız program amacına ulaştı. Milletimiz bunu benimsemiş, piyasayalar da uygun adımları atmıştır. Serbest piyasanın kendi kuralları ile işlemesinin gayreti içindeyiz. Bazıları bu durumdan mutlu değil. Dün Türkiye siyasi kaos denemeleri ile boğuşurken biz huzur kavuşturarak yolumuza devam edince yüzü düşmüştü. Türkiye kur üzerinden çökertilmeye çalışırken yüzü gülenler, güçlenme başlayınca yüzleri düşüyor. Dün açıkladığımız program amacına ulaştı. Milletimiz bunu benimsemiş, piyasayalar da uygun adımları atmıştır. Serbest piyasanın kendi kuralları ile işlemesinin gayreti içindeyiz. Bazıları bu durumdan mutlu değil. Dün Türkiye siyasi kaos denemeleri ile boğuşurken biz huzur kavuşturarak yolumuza devam edince yüzü düşmüştü. Türkiye kur üzerinden çökertilmeye çalışırken yüzü gülenler, güçlenme başlayınca yüzleri düşüyor.

Açıkladığımız ekonomik programı anlamıyor olabilirsiniz, ama sessiz kalma erdemini gösterin. Açıkladığımız ekonomik programı anlamıyor olabilirsiniz, ama sessiz kalma erdemini gösterin.

Dün biri çıkmış, 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' açıklaması yapıyor, bunların beyni sulanmış. Dün biri çıkmış, 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' açıklaması yapıyor, bunların beyni sulanmış.

Siz bu ülkenin değerleri ile oynayamazsınız. Merkez Bankası başında da olsanız, evinin kapısındaki, ayakkabılarla oynayanlarla oynayanlarla yolda yürürsünüz. Size bu dönede arka çıkanlarla yol kesmeye çalışmayın. Siz bu ülkenin değerleri ile oynayamazsınız. Merkez Bankası başında da olsanız, evinin kapısındaki, ayakkabılarla oynayanlarla oynayanlarla yolda yürürsünüz. Size bu dönede arka çıkanlarla yol kesmeye çalışmayın.

Bir insanın kendi ülkesine bu kadar düşman olması için aklı ve vicdanını kaybetmesi gerekir. Bir insanın kendi ülkesine bu kadar düşman olması için aklı ve vicdanını kaybetmesi gerekir.

Kurun dengeye oturmasının üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğu unutulmamalıdır. Kazanan sadece bankada parası olan değil, ülkenin tamamıdır. Çalışanların gelirlerini artırmak için ciddi adımlar attık. Asgari ücrete tarihin en yüksek artışını yaptık. Vergi dışı da bıraktık. Bunu bizim iktidarımız başardı. Kurun dengeye oturmasının üretimden enflasyona ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğu unutulmamalıdır. Kazanan sadece bankada parası olan değil, ülkenin tamamıdır. Çalışanların gelirlerini artırmak için ciddi adımlar attık. Asgari ücrete tarihin en yüksek artışını yaptık. Vergi dışı da bıraktık. Bunu bizim iktidarımız başardı.

Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmelerini sağlayarak serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz.

Mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi artacak. Bu adımların faydasını görmeye başladık. Mesleki eğitim merkezlerinin cazibesi artacak. Bu adımların faydasını görmeye başladık.

2.6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık. 2.6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.

Salgının çeşitli varyantlarla daha epeyce hayatımızda kalacağı anlaşılıyor. Avrupa'da yeniden kapanma başladı ama biz bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz. Salgının çeşitli varyantlarla daha epeyce hayatımızda kalacağı anlaşılıyor. Avrupa'da yeniden kapanma başladı ama biz bu süreci nispeten rahat geçiriyoruz.