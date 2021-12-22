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Eskişehir'de kayıp olarak aranıyordu, donarak öldüğü belirlendi
Eskişehir'de kayıp olarak aranıyordu, donarak öldüğü belirlendi
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kayıp olarak aranırken dün gece cansız bedeni bulunan 50 yaşındaki Yıldırım Töre'nin ilk belirlemelere göre çamura saplanan... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:40+0300
2021-12-22T12:43+0300
kayıp
türkiye
eskişehir
donma
ölü
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta arkasında pulluk takılı traktörüyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Töre'den bir iz bulamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.Bunun üzerine arama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin yanı sıra Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma, AKUT ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.Cep telefonunu evinde bıraktığı belirlenen Yıldırım Töre'nin kullandığı traktörün sağ arka lastiği kırsal Doğanköy Mahallesi'ndeki bir tarlada bulundu. Traktörün jant üzerinde yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra çamura saplandığı tespit edildi. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, traktörün bulunduğu noktaya 7 kilometre uzaklıkta Töre'nin cansız bedenini buldu.Yapılan incelemede Yıldırım Töre'nin traktörünün çamur saplanmasının ardından yürüdüğü, zaman zaman yoğun kar yağışının da yaşandığı sıfırın altına düşen soğuk havada donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Töre'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.Başsavcılıktan açıklamaEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Kayıp şahsın evli, iki çocuk babası olduğu, yapılan arama çalışmaları sonucu dün gece Mahmudiye ilçe kırsalında ölü olarak bulunmuştur. Şahsın tarlasına gitmek için evinden ayrıldığı, traktörünün çamura saplanması nedeniyle yoluna yaya olarak devam ettiği ancak bir süre sonra ilk belirlemelere göre soğuktan donarak öldüğü, otopsi ve ileri tetkik için incelemelerin devam ettiği, ölüm sebebinin histolojik ve toksikolojik çalışmalarla tespitine çalışıldığı, araştırmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/10-gundur-kayip-olan-muslumenin-cansiz-bedeni-bulundu-1050958824.html
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kayıp, eskişehir, donma, ölü

Eskişehir'de kayıp olarak aranıyordu, donarak öldüğü belirlendi

12:40 22.12.2021 (güncellendi: 12:43 22.12.2021)
© DHAEskişehir'de kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan 50 yaşındaki Yıldırım Töre, arama çalışmaları
Eskişehir'de kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan 50 yaşındaki Yıldırım Töre, arama çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© DHA
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Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kayıp olarak aranırken dün gece cansız bedeni bulunan 50 yaşındaki Yıldırım Töre'nin ilk belirlemelere göre çamura saplanan traktöründen inip, yaya olarak 7 kilometre yürüdükten sonra donarak öldüğü tespit edildi.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta arkasında pulluk takılı traktörüyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Töre'den bir iz bulamayınca Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine arama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin yanı sıra Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma, AKUT ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Cep telefonunu evinde bıraktığı belirlenen Yıldırım Töre'nin kullandığı traktörün sağ arka lastiği kırsal Doğanköy Mahallesi'ndeki bir tarlada bulundu. Traktörün jant üzerinde yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra çamura saplandığı tespit edildi. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, traktörün bulunduğu noktaya 7 kilometre uzaklıkta Töre'nin cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemede Yıldırım Töre'nin traktörünün çamur saplanmasının ardından yürüdüğü, zaman zaman yoğun kar yağışının da yaşandığı sıfırın altına düşen soğuk havada donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Töre'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Başsavcılıktan açıklama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Kayıp şahsın evli, iki çocuk babası olduğu, yapılan arama çalışmaları sonucu dün gece Mahmudiye ilçe kırsalında ölü olarak bulunmuştur. Şahsın tarlasına gitmek için evinden ayrıldığı, traktörünün çamura saplanması nedeniyle yoluna yaya olarak devam ettiği ancak bir süre sonra ilk belirlemelere göre soğuktan donarak öldüğü, otopsi ve ileri tetkik için incelemelerin devam ettiği, ölüm sebebinin histolojik ve toksikolojik çalışmalarla tespitine çalışıldığı, araştırmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Müslüme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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