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https://tr.sputniknews.com/20211222/fazla-kahve-ve-cay-tuketimi-idrar-kacirmayi-artiriyor-1051999922.html
'Fazla kahve ve çay tüketimi idrar kaçırmayı artırıyor'
'Fazla kahve ve çay tüketimi idrar kaçırmayı artırıyor'
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, "Sigara kullanımı, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçlar idrar kaçırmayı artırıyor. Obezite ve kronik kabızlık... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T09:05+0300
2021-12-22T09:05+0300
yaşam
sigara
kahve
idrar
üroloji
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İdrar kaçırmanın bireyin yaşam kalitesini bozduğunu söyleyen Dr. Altınova'ya göre, obezite ve kronik kabızlık ile menopoz gibi faktörler idrar kaçırmanın nedenleri arasında. "Sigara kullanımı, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçlar idrar kaçırmayı artırıyor" diyen Prof. Dr. Altınova, idrar kaçırmayı dört ayrı türde sıralayarak şunları söyledi: Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar kaçırmanın tedavisi ile ilgili de, "İki farklı tedavi vardır. Konservatif tedavi yönteminin diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin günlük sıvı alımının düzenlenmesinin (Alkollü ve kafeinli içecekler, baharatlı yiyecekler, suni tatlandırıcılar) gibi besinlerin azaltılmasıdır. Kiloluysa kilo vermek ve sigarayı bırakmak tüm idrar kaçırma tiplerinde etkilidir. Mesane eğitimi de, belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği bir durumdur. Pelvik taban kas egzersizlerinin (kegel egzersizleri) vajina ve makat etrafını saran kaslarınızı beraber kasarak idrar ve gayta çıkışını durduracakmış gibi kasılmanın öğretilir. İdrar kaçırmada yüzde 90 civarında başarılı bir düzelme gördüğü cerrahi tedavi için ameliyat ile idrar kesesi asılarak ve idrar boynu arasındaki açı düzeltilerek dışı idrar kaçırma önlenir. Sarkmayı ve açı bozukluğunu düzeltmek için farklı ameliyat yöntemlerinin mevcuttur. Bu tip asıcı ameliyatlar yüksek oranda başarılı bir düzelme sağlar" ifadelerini kullandı.
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sigara, kahve, idrar, üroloji

'Fazla kahve ve çay tüketimi idrar kaçırmayı artırıyor'

09:05 22.12.2021
© DHAFlitre kahve, latte
Flitre kahve, latte - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© DHA
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Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, "Sigara kullanımı, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçlar idrar kaçırmayı artırıyor. Obezite ve kronik kabızlık ile menopoz gibi faktörler idrar kaçırmanın nedenleri arasındadır" dedi.
İdrar kaçırmanın bireyin yaşam kalitesini bozduğunu söyleyen Dr. Altınova'ya göre, obezite ve kronik kabızlık ile menopoz gibi faktörler idrar kaçırmanın nedenleri arasında.
"Sigara kullanımı, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçlar idrar kaçırmayı artırıyor" diyen Prof. Dr. Altınova, idrar kaçırmayı dört ayrı türde sıralayarak şunları söyledi:
Stres Üriner İnkontinans (stres tipi idrar kaçırma); öksürme, hapşırma, ani ayağa kalkma ve ıkınma gibi karın içi basıncının arttığı durumlarda görülüyor. Ayrıca bu tarz kaçırma ile başvuran bayanların büyük bir çoğunluğunda aynı zamanda rahim ve idrar kesesinin kısmen veya ileri derecede sarkması söz konusu olabilir.
2. tür ise, Urge İnkontinans (sıkışma tipi idrar kaçırma); ani idrar hissi ile beraber idrarını tutamama ve tuvalete yetişememe durumudur. Mesanenin kontrolsüz kasılmaları sonucu acil idrar yapma zorunluluğu hissiyatı yüzünden gece ve gündüz idrar yapma sıklığı artar.
Mix İnkontinans (karma tip idrar kaçırma); diğer iki türün bir arada olması durumudur.
Son idrar kaçırma türlerinden olan Taşma İnkontinans (taşma tipi idrar kaçırma) ise, mesanenin kasılmasının yetersiz olmasına bağlı olarak dolması ve boşalamadığı için taşması durumu. Bu durum nörolojik hastalıklarda görülüyor.
Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar kaçırmanın tedavisi ile ilgili de, "İki farklı tedavi vardır. Konservatif tedavi yönteminin diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin günlük sıvı alımının düzenlenmesinin (Alkollü ve kafeinli içecekler, baharatlı yiyecekler, suni tatlandırıcılar) gibi besinlerin azaltılmasıdır. Kiloluysa kilo vermek ve sigarayı bırakmak tüm idrar kaçırma tiplerinde etkilidir. Mesane eğitimi de, belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği bir durumdur. Pelvik taban kas egzersizlerinin (kegel egzersizleri) vajina ve makat etrafını saran kaslarınızı beraber kasarak idrar ve gayta çıkışını durduracakmış gibi kasılmanın öğretilir. İdrar kaçırmada yüzde 90 civarında başarılı bir düzelme gördüğü cerrahi tedavi için ameliyat ile idrar kesesi asılarak ve idrar boynu arasındaki açı düzeltilerek dışı idrar kaçırma önlenir. Sarkmayı ve açı bozukluğunu düzeltmek için farklı ameliyat yöntemlerinin mevcuttur. Bu tip asıcı ameliyatlar yüksek oranda başarılı bir düzelme sağlar" ifadelerini kullandı.
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