https://tr.sputniknews.com/20211222/fazla-kahve-ve-cay-tuketimi-idrar-kacirmayi-artiriyor-1051999922.html

'Fazla kahve ve çay tüketimi idrar kaçırmayı artırıyor'

'Fazla kahve ve çay tüketimi idrar kaçırmayı artırıyor'

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, "Sigara kullanımı, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçlar idrar kaçırmayı artırıyor. Obezite ve kronik kabızlık... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T09:05+0300

2021-12-22T09:05+0300

2021-12-22T09:05+0300

yaşam

sigara

kahve

idrar

üroloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049385576_0:129:1440:939_1920x0_80_0_0_07bc1c80c8946b0a43ba81bcca0cffa7.jpg

İdrar kaçırmanın bireyin yaşam kalitesini bozduğunu söyleyen Dr. Altınova'ya göre, obezite ve kronik kabızlık ile menopoz gibi faktörler idrar kaçırmanın nedenleri arasında. "Sigara kullanımı, fazla kahve ve çay tüketimi ile bazı ilaçlar idrar kaçırmayı artırıyor" diyen Prof. Dr. Altınova, idrar kaçırmayı dört ayrı türde sıralayarak şunları söyledi: Prof. Dr. Serkan Altınova, idrar kaçırmanın tedavisi ile ilgili de, "İki farklı tedavi vardır. Konservatif tedavi yönteminin diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin günlük sıvı alımının düzenlenmesinin (Alkollü ve kafeinli içecekler, baharatlı yiyecekler, suni tatlandırıcılar) gibi besinlerin azaltılmasıdır. Kiloluysa kilo vermek ve sigarayı bırakmak tüm idrar kaçırma tiplerinde etkilidir. Mesane eğitimi de, belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği bir durumdur. Pelvik taban kas egzersizlerinin (kegel egzersizleri) vajina ve makat etrafını saran kaslarınızı beraber kasarak idrar ve gayta çıkışını durduracakmış gibi kasılmanın öğretilir. İdrar kaçırmada yüzde 90 civarında başarılı bir düzelme gördüğü cerrahi tedavi için ameliyat ile idrar kesesi asılarak ve idrar boynu arasındaki açı düzeltilerek dışı idrar kaçırma önlenir. Sarkmayı ve açı bozukluğunu düzeltmek için farklı ameliyat yöntemlerinin mevcuttur. Bu tip asıcı ameliyatlar yüksek oranda başarılı bir düzelme sağlar" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sigara, kahve, idrar, üroloji