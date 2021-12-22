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FETÖ'den yargılanan eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'a tahliye kararı
FETÖ'den yargılanan eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'a tahliye kararı
Eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'a verilen hapis cezası bozuldu ve içeride geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:26+0300
2021-12-22T12:25+0300
türkiye
fetö
tahliye
ibrahim okur
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Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılandı. Duruşmalarda FETÖ'ye dair bildiklerini anlatan Okur'a, Daire önce 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; İbrahim Okur'a verilen ceza Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca 18 yıla çıkarıldı. Ardından da etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 12 yıl hapse çevrildi. İyi hal indirimin uygulanmasıyla da Okur 10 yıl hapse mahkum edildi. Okur’un tutukluluk halinin devamına da karar verildi.Tahliye kararıOkur 9. Daire’nin bu kararını Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşıdı. Temyiz incelemesini tamamlayan Genel Kurul, oy çokluğu ile İbrahim Okur’a “FETÖ yöneticiliği” suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını bozdu. Genel Kurul, Okur’un “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İçeride geçirdiği süre ve etkin pişmanlık hükümleri de göz önünde bulundurularak, Okur’un tahliyesine karar verildi.Buna göre bozma kararı 9. Ceza Dairesi’ne gidecek. Daire de bozma kararı doğrultusunda yargılamayı yenileyecek.
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fetö, tahliye, ibrahim okur

FETÖ'den yargılanan eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'a tahliye kararı

12:26 22.12.2021
© AAİbrahim Okur
İbrahim Okur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'a verilen hapis cezası bozuldu ve içeride geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
Darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde yargılandı. Duruşmalarda FETÖ'ye dair bildiklerini anlatan Okur'a, Daire önce 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; İbrahim Okur'a verilen ceza Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca 18 yıla çıkarıldı. Ardından da etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 12 yıl hapse çevrildi. İyi hal indirimin uygulanmasıyla da Okur 10 yıl hapse mahkum edildi. Okur’un tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

Tahliye kararı

Okur 9. Daire’nin bu kararını Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na taşıdı. Temyiz incelemesini tamamlayan Genel Kurul, oy çokluğu ile İbrahim Okur’a “FETÖ yöneticiliği” suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını bozdu. Genel Kurul, Okur’un “örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. İçeride geçirdiği süre ve etkin pişmanlık hükümleri de göz önünde bulundurularak, Okur’un tahliyesine karar verildi.
Buna göre bozma kararı 9. Ceza Dairesi’ne gidecek. Daire de bozma kararı doğrultusunda yargılamayı yenileyecek.
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