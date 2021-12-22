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Fitch: Kurdaki düşüş sürdürülebilirse Türk bankaları için pozitif etkisi olur
Fitch: Kurdaki düşüş sürdürülebilirse Türk bankaları için pozitif etkisi olur
Fitch Ratings, yeni duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarının kurda yarattığı düşüşün sürdürülmesi halinde bunun Türk bankaları için pozitif... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:45+0300
2021-12-22T14:51+0300
döviz
ekonomi
türkiye
banka
fitch
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Aralık’ta duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını fakat duyurulan programın kapsamının, etkisinin ve uygulamasının belirsiz olduğunu söyledi.Bloomberg HT'nin aktardığına göre negatif reel faiz, para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch, yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu belirtti.Türkiye’deki zorlu operasyonel ortamın, azalan güvenin ve Türk lirasının daha fazla zayıflama ihtimalinin makroekonomik ve finansal istikrar için risk oluşturacağını belirten Fitch, bunun Türk bankalarının kredi profili için negatif olacağını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211222/doviz-kurundaki-dususu-fiyatlarina-yansitmayan-isletmelere-idari-para-cezasi-verilebilecegi-uyarisi-1052010693.html
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döviz, türkiye, banka, fitch

Fitch: Kurdaki düşüş sürdürülebilirse Türk bankaları için pozitif etkisi olur

14:45 22.12.2021 (güncellendi: 14:51 22.12.2021)
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Fitch Ratings, yeni duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarının kurda yarattığı düşüşün sürdürülmesi halinde bunun Türk bankaları için pozitif olacağını belirtti. Fitch, Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu da vurguladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Aralık’ta duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını fakat duyurulan programın kapsamının, etkisinin ve uygulamasının belirsiz olduğunu söyledi.
Bloomberg HT'nin aktardığına göre negatif reel faiz, para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch, yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu belirtti.
Türkiye’deki zorlu operasyonel ortamın, azalan güvenin ve Türk lirasının daha fazla zayıflama ihtimalinin makroekonomik ve finansal istikrar için risk oluşturacağını belirten Fitch, bunun Türk bankalarının kredi profili için negatif olacağını ifade etti.
market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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