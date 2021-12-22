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https://tr.sputniknews.com/20211222/fosillesmis-bir-dinozor-yumurtasinin-icinde-66-milyon-yil-onceye-ait-embriyo-bulundu-1052005690.html
Fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde 66 milyon yıl önceye ait embriyo bulundu
Fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde 66 milyon yıl önceye ait embriyo bulundu
Bulgular, modern kuş kuluçka şeklinin yüz milyonlarca yıl önce uçmayan dinozorlardan gelmiş olabileceğine işaret ediyor. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:04+0300
2021-12-22T12:04+0300
dünya
çin
dinozor
fosil
embriyo
keşif
kuluçka
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Çin'in Jiangşi eyaletinde 66 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde embriyo bulundu. Fosilleşmiş dinozor yumurtası 2000 yılında Jiangşi eyaletinde Ganzhou'da taş madenciliği yapan Yingliang Stone adlı bir şirket tarafından keşfedildi.O dönemde dinozor fosilleri bulduklarından şüphelenen şirket çalışanları, fosilleşmiş yumurtayı depoya kaldırdı. 2010 yılında yumurta içindeki kemiklerin fark edilmesinin ardından fosilleri incelemeye başlayan bilim insanları, yumurtalardan birinin 'Bebek Yingliang' adını verdikleri bir embriyo içerdiğini belirtti. İncelemelerin bulguları, hakemli dergi iScience'da yayınlandı. Bebek Yingliang'ın keşfinden ötürü çok heyecanlı olduklarını aktaran, çalışmanın yazarı ve İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi'nde araştırmacı Fion Waisum Ma, yaptığı açıklamada, "Dinozor embriyoları en nadide fosillerden bazıları ve çoğunun kemikleri yerinden çıkmış halde eksik oluyor" dedi. Fion Waisum Ma, fosilleşmiş yumurtanın 'mükemmel bir biçimde korunmuş' olduğunu söyleyerek bunun, dinozorun büyüme ve üreme süreçlerine ilişkin birçok soruyu yanıtlamaya yardımcı olduğunu kaydetti. Bir oviraptorosaur olan fosilleşmiş yumurta içindeki dinozorun, iki ayak üzerinde yürüyen ve küçük ön ayakları olan etobur dinozorlar grubu therapod ailesinin bir parçası olduğu aktarıldı. Bilim insanlarının embriyoda fark ettikleri belirgin bir özellik ise embriyonun yumurtanın içinde ayakları başının yanında ve sırtını kabuğa dayamış bir şekilde sıkışma pozisyonunda durması ve kuşların da bu pozisyona benzer durması. Bulgular, modern kuş kuluçka şeklinin yüz milyonlarca yıl önce uçmayan dinozorlardan gelmiş olabileceğini gösteriyor. Waisum Ma, "Bu dinozor embriyosunun ve bir tavuk embriyosunun yumurtanın içinde benzer şekilde poz verdiğini görmek ilginç, bu da muhtemelen benzer kuluçka öncesi davranışları sergilediklerini gösteriyor" dedi. Embriyonun 66-72 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211221/ingilterede-dunyanin-en-buyuk-kirkayak-fosili-bulundu-1051979284.html
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çin, dinozor, fosil, embriyo, keşif, kuluçka

Fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde 66 milyon yıl önceye ait embriyo bulundu

12:04 22.12.2021
© AFP 2021 / CARL DE SOUZADinozor
Dinozor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AFP 2021 / CARL DE SOUZA
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Bulgular, modern kuş kuluçka şeklinin yüz milyonlarca yıl önce uçmayan dinozorlardan gelmiş olabileceğine işaret ediyor.
Çin'in Jiangşi eyaletinde 66 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde embriyo bulundu.
Fosilleşmiş dinozor yumurtası 2000 yılında Jiangşi eyaletinde Ganzhou'da taş madenciliği yapan Yingliang Stone adlı bir şirket tarafından keşfedildi.
O dönemde dinozor fosilleri bulduklarından şüphelenen şirket çalışanları, fosilleşmiş yumurtayı depoya kaldırdı.
2010 yılında yumurta içindeki kemiklerin fark edilmesinin ardından fosilleri incelemeye başlayan bilim insanları, yumurtalardan birinin 'Bebek Yingliang' adını verdikleri bir embriyo içerdiğini belirtti.
İncelemelerin bulguları, hakemli dergi iScience'da yayınlandı. Bebek Yingliang'ın keşfinden ötürü çok heyecanlı olduklarını aktaran, çalışmanın yazarı ve İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi'nde araştırmacı Fion Waisum Ma, yaptığı açıklamada, "Dinozor embriyoları en nadide fosillerden bazıları ve çoğunun kemikleri yerinden çıkmış halde eksik oluyor" dedi. Fion Waisum Ma, fosilleşmiş yumurtanın 'mükemmel bir biçimde korunmuş' olduğunu söyleyerek bunun, dinozorun büyüme ve üreme süreçlerine ilişkin birçok soruyu yanıtlamaya yardımcı olduğunu kaydetti.
Bir oviraptorosaur olan fosilleşmiş yumurta içindeki dinozorun, iki ayak üzerinde yürüyen ve küçük ön ayakları olan etobur dinozorlar grubu therapod ailesinin bir parçası olduğu aktarıldı.
Bilim insanlarının embriyoda fark ettikleri belirgin bir özellik ise embriyonun yumurtanın içinde ayakları başının yanında ve sırtını kabuğa dayamış bir şekilde sıkışma pozisyonunda durması ve kuşların da bu pozisyona benzer durması. Bulgular, modern kuş kuluçka şeklinin yüz milyonlarca yıl önce uçmayan dinozorlardan gelmiş olabileceğini gösteriyor.
Waisum Ma, "Bu dinozor embriyosunun ve bir tavuk embriyosunun yumurtanın içinde benzer şekilde poz verdiğini görmek ilginç, bu da muhtemelen benzer kuluçka öncesi davranışları sergilediklerini gösteriyor" dedi.
Embriyonun 66-72 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor.
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