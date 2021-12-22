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Galler'de 'imkânı olduğu halde' evden çalışmayıp işyerine gidene para cezası geliyor
Galler'de 'imkânı olduğu halde' evden çalışmayıp işyerine gidene para cezası geliyor
Pandeminin başından bu yana birçok kişinin uzaktan çalışmaya geçtiği Galler'de bu uygulama yasal zorunluluğa dönüştü. Ancak sendikalar bu kararın işverenin... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T15:15+0300
2021-12-22T15:25+0300
ingiltere
galler
birleşik krallık
evden çalışma
uzaktan çalışma
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Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de koronavirüs vakalarının artmasını önleme tedbirleri kapsamında evden çalışma konusunda tavsiyeden zorunluluğa geçildi. Evden çalışma imkanı varken iş yerine gidenlere para cezası verilecek. Kurala uymayan çalışanlar 60 sterlin ödemek zorunda kalacak. İşçilerine ısrarla uzaktan çalışma izni vermeyen işverene de 10 bin sterline kadar ceza kesilebilecek. Galler hükümetinden yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "Virüsün yayılımını yavaşlatmak ve kamu sağlığını korumak için ilave önlemler alındı. Halkın mümkün mertebe evden çalışmaya yönlenmeleri konusundaki tavsiyemizi bir ileri seviyeye taşıyor ve kabul edilebilir bir gerekçe olmadığı müddetçe evden çalışılmasını yasal gereklilik haline getiriyoruz." GMB sendikası bu kararın 'en fakir ve savunmasız işçileri' etkileyeceği konusunda uyarırken İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) 'şoke ve endişeli olduklarını' dile getirdi. GMB işverenlerin kendilerini korumak için suçu çalışanların üzerine yıkacağını belirtirken TUC "Çalışma yerinin seçimi işçinin değil işverenin sorumluluğundadır" açıklaması yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211012/amazondan-calisanlarina-ofise-donmemek-uzere-evden-calisma-calisma-izni-1049734618.html
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ingiltere, galler, birleşik krallık, evden çalışma, uzaktan çalışma

Galler'de 'imkânı olduğu halde' evden çalışmayıp işyerine gidene para cezası geliyor

15:15 22.12.2021 (güncellendi: 15:25 22.12.2021)
© REUTERS / KAI PFAFFENBACHOfis- Beyaz yakalı- Evden çalışma
Ofis- Beyaz yakalı- Evden çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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Pandeminin başından bu yana birçok kişinin uzaktan çalışmaya geçtiği Galler'de bu uygulama yasal zorunluluğa dönüştü. Ancak sendikalar bu kararın işverenin işine yarayacağı ama işçiyi mağdur edeceği görüşünde.
Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de koronavirüs vakalarının artmasını önleme tedbirleri kapsamında evden çalışma konusunda tavsiyeden zorunluluğa geçildi. Evden çalışma imkanı varken iş yerine gidenlere para cezası verilecek. Kurala uymayan çalışanlar 60 sterlin ödemek zorunda kalacak. İşçilerine ısrarla uzaktan çalışma izni vermeyen işverene de 10 bin sterline kadar ceza kesilebilecek.
Galler hükümetinden yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: "Virüsün yayılımını yavaşlatmak ve kamu sağlığını korumak için ilave önlemler alındı. Halkın mümkün mertebe evden çalışmaya yönlenmeleri konusundaki tavsiyemizi bir ileri seviyeye taşıyor ve kabul edilebilir bir gerekçe olmadığı müddetçe evden çalışılmasını yasal gereklilik haline getiriyoruz."
GMB sendikası bu kararın 'en fakir ve savunmasız işçileri' etkileyeceği konusunda uyarırken İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) 'şoke ve endişeli olduklarını' dile getirdi. GMB işverenlerin kendilerini korumak için suçu çalışanların üzerine yıkacağını belirtirken TUC "Çalışma yerinin seçimi işçinin değil işverenin sorumluluğundadır" açıklaması yaptı.
Amazon - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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