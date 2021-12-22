https://tr.sputniknews.com/20211222/garanti-bbva-genel-muduru-bastug-tedbirlerin-dovize-yonelimi-yavaslatacagini-dusunuyorum-1052020752.html
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Tedbirlerin dövize yönelimi yavaşlatacağını düşünüyorum
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Tedbirlerin dövize yönelimi yavaşlatacağını düşünüyorum
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, hafta başında ekonomide açıklanan tedbirler için “Dövize yönelimi yavaşlatacağını ve bankacılık sektörüne daha uzun... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T17:59+0300
2021-12-22T17:59+0300
2021-12-22T17:59+0300
ekonomi
açıklama
döviz
garanti bankası
mevduat faizi
mevduat
garanti
döviz kurları
döviz bürosu
döviz kuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72266f49df42cbca15bcf9aaf0dd05f1.jpg
Bloomberg’e yazılı açıklama yapan Baştuğ kur korumalı TL mevduat ürünü için “Bu ürünle, TL’den dövize geçişe engel olunabileceği gibi, kur seviyesinde denge sağlandığı ortamda döviz mevduatlarda da bir çözülme etkisi yaratılabilecek” yorumunu yaptı.Banka olarak bugünden başlayarak bu ürünü sunmaya başladıklarını söyleyen Baştuğ "Bu ürünün talep olarak da karşılık bulmasını bekliyoruz. Zira, daha önce uygulamaya alınmış VİOB vadeli döviz kontratları ya da TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmeleri bireysel yatırımcılara yeterince ulaşmamıştı. Bu sebeple, “mevduat” basitliğinde sunulan ve daha çok yatırımcıya ulaşacak olan bu ürünün, bankalar tarafından müşterilere doğru bir şekilde anlatılması kritik hususlardan biri olacak” diye konuştu.'Vadelerin uzamasına yardımcı olacak'Baştuğ açıklamasında, kur korumalı TL mevduatın, mevduat vadelerinin uzamasına da yardımcı olacağını, aynı şekilde, artan döviz talebinin önüne geçileceğini, mevduat dolarizasyonunun da bu ürünün oturmasıyla birlikte önce duracağını sonra da aşağı yönde hareket edeceğini öngördü.Ürüne getirilen en önemli eleştirinin kur farklarının yaratacağı mali yük olduğunu belirten Baştuğ “Bu doğru bir eleştiridir. Bununla birlikte, amaçlandığı şekilde kurda istikrar sağlanması durumunda bu maliyet rahatsızlık vermeyecek boyutta olacak, 2022 ve sonrasında enflasyon üzerinde olumlu etki yaratma kapasitesi artacak” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/doviz-kurundaki-dususu-fiyatlarina-yansitmayan-isletmelere-idari-para-cezasi-verilebilecegi-uyarisi-1052010693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee8b3faaefeb977067093462bd02316f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
açıklama, döviz, garanti bankası, mevduat faizi, mevduat, garanti, döviz kurları, döviz bürosu, döviz kuru, recep baştuğ, garanti bbva, dövize dayalı tl mevduat
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ: Tedbirlerin dövize yönelimi yavaşlatacağını düşünüyorum
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, hafta başında ekonomide açıklanan tedbirler için “Dövize yönelimi yavaşlatacağını ve bankacılık sektörüne daha uzun vadeli kaynak imkânı yaratacağını düşünüyorum” dedi.
Bloomberg’
e yazılı açıklama
yapan Baştuğ
kur korumalı TL mevduat ürünü
için “Bu ürünle, TL’den dövize geçişe engel olunabileceği gibi, kur seviyesinde denge sağlandığı ortamda döviz mevduatlarda da bir çözülme etkisi yaratılabilecek
” yorumunu yaptı.
Banka olarak bugünden başlayarak bu ürünü sunmaya başladıklarını söyleyen Baştuğ "Bu ürünün talep olarak da karşılık bulmasını bekliyoruz. Zira, daha önce uygulamaya alınmış VİOB vadeli döviz kontratları ya da TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmeleri bireysel yatırımcılara yeterince ulaşmamıştı. Bu sebeple, “mevduat” basitliğinde sunulan ve daha çok yatırımcıya ulaşacak olan bu ürünün, bankalar tarafından müşterilere doğru bir şekilde anlatılması kritik hususlardan biri olacak” diye konuştu.
'Vadelerin uzamasına yardımcı olacak'
Baştuğ açıklamasında, kur korumalı TL mevduatın, mevduat vadelerinin uzamasına da yardımcı olacağını, aynı şekilde, artan döviz talebinin önüne geçileceğini, mevduat dolarizasyonunun da bu ürünün oturmasıyla birlikte önce duracağını sonra da aşağı yönde hareket edeceğini öngördü.
Ürüne getirilen en önemli eleştirinin kur farklarının yaratacağı mali yük olduğunu belirten Baştuğ “Bu doğru bir eleştiridir. Bununla birlikte, amaçlandığı şekilde kurda istikrar sağlanması durumunda bu maliyet rahatsızlık vermeyecek boyutta olacak, 2022 ve sonrasında enflasyon üzerinde olumlu etki yaratma kapasitesi artacak” dedi.