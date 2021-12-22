https://tr.sputniknews.com/20211222/gazprom-yamal-avrupa-hattinda-gaz-akisini-durdurdu-gaz-fiyatlari-rekor-kirdi-1052012381.html

Gazprom Yamal-Avrupa hattında gaz akışını durdurdu, gaz fiyatları rekor kırdı

Gazprom Yamal-Avrupa hattında gaz akışını durdurdu, gaz fiyatları rekor kırdı

Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışını bir kez daha durdurdu. Avrupa'da gaz fiyatlarında yeni zirve yaşandı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:23+0300

2021-12-22T14:23+0300

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rusya

ekonomi

avrupa

gazprom

doğalgaz

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Cuma gününden bu yana Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı üzerinden gaz geçişi için rezervasyon hacmini azaltan Gazprom, bugün hiç gaz kapasitesi rezerve etmedi.GSA Platform'un verilerine göre Gazprom, Almanya'da bulunan ve Yamal-Avrupa boru hattının uç noktası olan Mallnow kompresörünün yüzde 30 kapasitesini geçen hafta rezerve etmişti. Fakat Gazprom Yamal üzerinden aktardığı gaz miktarını yarıya indirerek 35 milyon metreküpten 17 milyon metrekübe düşürdü. Bu rakamı giderek azaltmaya devam eden Gazprom'un bugün söz konusu kompresöre aktaracağı gaz miktarı sıfıra indirildi.Gaz fiyatlarında ilk kez 2100 doların üzeri görüldüRusya'nın gaz akışını durdurması, Avrupa'da gaz fiyatlarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıdı.Avrupa'da 1000 metreküp gazın fiyatı, yüzde 25'lik artışla ilk kez 2100 doların üzerine çıktı.Rusya çıkışlı, 2 bin kilometre üzerinde uzunluğa sahip Yamal-Avrupa boru hattı, Belarus ve Polonya üzerinden Almanya'ya kadar uzanıyor.Bu hat kapasite bakımından ikinci sırada yer alırken, birinci sırada ise transit ülkeleri atlayarak doğrudan Baltık Denizi üzerinden Batı Avrupa'daki tüketicilere gaz sağlayan ve yıllık 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım boru hattı bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211220/ab-rusya-dogalgaz-tedarikiyle-ilgili-yukumluluklerini-yerine-getiriyor-1051944479.html

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