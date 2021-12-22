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https://tr.sputniknews.com/20211222/hande-firata-konusan-ust-duzey-isim-hazineye-fazla-bir-yuk-beklemiyoruz-yeni-adimlar-da-olacak-1052000587.html
Hande Fırat'a konuşan üst düzey isim: Hazine’ye fazla bir yük beklemiyoruz, yeni adımlar da olacak
Hande Fırat'a konuşan üst düzey isim: Hazine’ye fazla bir yük beklemiyoruz, yeni adımlar da olacak
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finansal alternatif olarak sunduğu yeni ekonomi adımları hakkında ekonomiden ve... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T09:29+0300
2021-12-22T09:30+0300
ekonomi
cumhurbaşkanlığı
hande fırat
ekonomi paketi
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Fırat, kaynaklarının, kur korumalı vadeli TL mevduatı ürününü hakkında, "Bu ürün ile kurdaki ekonomik temellerden kopuk, spekülatif artış ortadan kalktığı için Hazine’ye fazla bir yük beklemiyoruz. Üstelik kurda geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gerçekçi olmayan artışın, ekonominin her alanında vatandaşa getireceği maliyetle kıyaslandığında Hazine’nin yükleneceği maliyet çok daha önemsiz düzeyde. Dünya merkez bankaları pandemi döneminde para basıp dağıttı. Türkiye’nin para basma niyeti yok. Getirilen ürün, Kredi Garanti Fonu’nda uygulananın bir benzeri. Amaç döviz mevduatlarını mümkün olduğunca Türk Lirası’na çevirmek. Bunu yaparken de vatandaşın zarar etmesini önlemek" dediğini belirtti.Fırat, ayrıca şunları aktardı:
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cumhurbaşkanlığı, hande fırat, ekonomi paketi

Hande Fırat'a konuşan üst düzey isim: Hazine’ye fazla bir yük beklemiyoruz, yeni adımlar da olacak

09:29 22.12.2021 (güncellendi: 09:30 22.12.2021)
© AAHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finansal alternatif olarak sunduğu yeni ekonomi adımları hakkında ekonomiden ve Cumhurbaşkanlığından üst düzey isimlerle yaptığı görüşmeyi aktardı.
Fırat, kaynaklarının, kur korumalı vadeli TL mevduatı ürününü hakkında, "Bu ürün ile kurdaki ekonomik temellerden kopuk, spekülatif artış ortadan kalktığı için Hazine’ye fazla bir yük beklemiyoruz. Üstelik kurda geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gerçekçi olmayan artışın, ekonominin her alanında vatandaşa getireceği maliyetle kıyaslandığında Hazine’nin yükleneceği maliyet çok daha önemsiz düzeyde. Dünya merkez bankaları pandemi döneminde para basıp dağıttı. Türkiye’nin para basma niyeti yok. Getirilen ürün, Kredi Garanti Fonu’nda uygulananın bir benzeri. Amaç döviz mevduatlarını mümkün olduğunca Türk Lirası’na çevirmek. Bunu yaparken de vatandaşın zarar etmesini önlemek" dediğini belirtti.
Fırat, ayrıca şunları aktardı:
"Beklenti ilk aylarda yaklaşık 50 milyar dolarlık mevduatın Türk Lirası’na dönmesi. İktidar ve ekonomi yönetimi başka bazı önlemler üzerinde de çalışıyor. Birden fazla swap anlaşması yolda. Bununla birlikte ihracatçılarla ilgili de yeni bir düzenleme yapılacak. Kamuda tasarruf paketi, bütüncül bir tarım politikası gibi başlıklar üzerinde de çalışılıyor. Kaynaklarım spekülatörlerin bir süre daha dövizde kalacağını tahmin ediyor. Ancak bir süre sonra yatırımlarını değiştirmek durumunda kalacaklarının da altını çiziyorlar."
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