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Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı
Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T05:28+0300
2021-12-22T05:28+0300
ekonomi
resmi gazete
atama
hazine ve maliye bakanlığı
murat zaman
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-trt-ortak-yayininda-aciklamalarda-bulunuyor-1051992168.html
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resmi gazete, atama, hazine ve maliye bakanlığı, murat zaman

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı

05:28 22.12.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı.
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