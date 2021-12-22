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https://tr.sputniknews.com/20211222/helikopteri-kaza-yapan-bakan-12-saat-yuzerek-hayatta-kaldi-1051998314.html
Helikopteri kaza yapan bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı
Helikopteri kaza yapan bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı
Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle, helikopterinin denize düşmesinin ardından 12 saat yüzerek kıyıya ulaştı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T07:37+0300
2021-12-22T07:37+0300
2021-12-22T07:35+0300
dünya
madagaskar
enkaz
kaza
gemi enkazı
gemi
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Ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki bir gemi enkazını incelemek üzere havalanan Bakan Gelle'nin helikopteri denize düştü.Gelle ile bir polis memuru, kazanın ardından farklı zamanlarda kıyıya ulaşmayı başardı.Madagaskarlı bakan, olayda yaralanmadığını ancak üşüdüğünü söyledi.Helikopterin koltuğunu kullandıPolis şefi Zafisambatra Ravoavy, Gelle'nin, helikopterin koltuklarından birini yüzmek için kullandığını ifade etti.57 yaşındaki Serge Gelle, 30 yıl boyunca polislik yaptıktan sonra ağustos ayında bakan seçilmişti.
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madagaskar, enkaz, kaza, gemi enkazı, gemi
Helikopteri kaza yapan bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı
Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle, helikopterinin denize düşmesinin ardından 12 saat yüzerek kıyıya ulaştı.
Ülkenin kuzeydoğu kıyısındaki bir
gemi enkazını incelemek üzere havalanan Bakan Gelle'nin helikopteri denize düştü.
Gelle ile bir polis memuru, kazanın ardından farklı zamanlarda kıyıya ulaşmayı başardı.
Madagaskarlı bakan, olayda yaralanmadığını ancak üşüdüğünü söyledi.
Helikopterin koltuğunu kullandı Polis şefi Zafisambatra Ravoavy, Gelle'nin, helikopterin koltuklarından birini yüzmek için kullandığını ifade etti.
57 yaşındaki Serge Gelle,
30 yıl boyunca polislik yaptıktan sonra ağustos ayında bakan seçilmişti.