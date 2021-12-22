https://tr.sputniknews.com/20211222/hurkus-cizgi-film-kahramani-oluyor-1052017712.html

Hürkuş çizgi film kahramanı oluyor

Hürkuş çizgi film kahramanı oluyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, “HÜRKUŞ'umuz TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Aslan ile sinemalardaki yerini alıyor. Herkesi... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T16:14+0300

2021-12-22T16:14+0300

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türkiye

çizgi film

hürkuş-c

tusaş

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ve üretilen yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ, TRT Çocuk'un sevilen kahramanı “Aslan” ile birlikte beyaz perdeye çıkıyor. “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas” isimli animasyon film, 7 Ocak'ta seyirci ile buluşacak.Konu hakkında ilk paylaşımı yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Aslan HÜRKUŞ Kayıp Elmas filminde TRT Çocuk'un kahramanı Aslan, TUSAŞ'ın yerli üretimi olan milli gururumuz HÜRKUŞ ile beyaz perdede buluşuyor. Duygu dolu hikayesi, birbirinden heyecanlı sahneleri ve harika şarkılarıyla bu filmi herkes çok sevecek. ‘Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas' 7 Ocak'ta sinemalarda” ifadelerini kullandı.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de bu paylaşımı alıntılayarak, “HÜRKUŞ'umuz TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Aslan ile sinemalardaki yerini alıyor. Herkesi bekleriz” açıklamasında bulundu.

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çizgi film, hürkuş-c, tusaş