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https://tr.sputniknews.com/20211222/iki-pitbull-4-yasindaki-cocuga-saldirdi-1052028685.html
İki pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
İki pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpek, 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Hayati tehlikesi olduğu belirtilen çocuk hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T22:32+0300
2021-12-22T22:32+0300
2021-12-22T22:32+0300
yaşam
gaziantep
pitbull
saldırı
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pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı çocuk, tedavi altına alındı.Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.3 kişi gözaltına alındıOlayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.Çevredeki bir sitenin yönetimi tarafından beslendiği belirtilen söz konusu köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211020/sahibinin-korkmayin-bir-sey-yapmaz-dedigi-pitbull-burnunu-kopardi-1049998913.html
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gaziantep, pitbull, saldırı
İki pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpek, 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Hayati tehlikesi olduğu belirtilen çocuk hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı çocuk, tedavi altına alındı.
Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. 3 kişi gözaltına alındı
Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
Çevredeki bir sitenin yönetimi tarafından beslendiği belirtilen söz konusu köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.