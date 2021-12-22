https://tr.sputniknews.com/20211222/iki-pitbull-4-yasindaki-cocuga-saldirdi-1052028685.html

İki pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

İki pitbull, 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpek, 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Hayati tehlikesi olduğu belirtilen çocuk hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T22:32+0300

2021-12-22T22:32+0300

2021-12-22T22:32+0300

yaşam

gaziantep

pitbull

saldırı

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pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı çocuk, tedavi altına alındı.Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.3 kişi gözaltına alındıOlayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.Çevredeki bir sitenin yönetimi tarafından beslendiği belirtilen söz konusu köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20211020/sahibinin-korkmayin-bir-sey-yapmaz-dedigi-pitbull-burnunu-kopardi-1049998913.html

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gaziantep, pitbull, saldırı