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https://tr.sputniknews.com/20211222/imamoglu-ekonomimiz-iyi-olsun-ellerim-catlayana-kadar-iktidari-alkislamazsam-namerdim-1052011172.html
İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekonomimiz iyi olsun, ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim" dedi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T13:59+0300
2021-12-22T13:59+0300
ekonomi
istanbul
ak parti
dolar
ekonomik kriz
ibb
ekonomi
ekrem imamoğlu
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İstanbul Güngören'de "Dönüşüm Zamanı" kapsamında Doğakent sitesi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, "Burada ilçe belediye başkanlığının ne yazık ki burada bir basiretsizliği söz konusu. Süreci akılcı, vicdanlı ve adaletli yönetememiştir. Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ederim, bu anlamda doğru müdahaleler yaparak, sürece katkıda bulunması vesilesiyle bu zamana bu ana gelmiştir. Dönüşüm meselesi önemli siyaset üstü bir mesele. Hızlıca bu şehrin dönüşmesi lazım. Bir sitedeki dönüşüm öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir, olamaz. Değerli vatandaşlarımız lütfen uzlaşınız, lütfen anlaşınız. Allah korusun bir deprem olduğunda canınızdan hiçbir şey önemli değildir. Bazı siyasi simsarlar, bazı işlerin olmasını engellemek için elinden geleni yapıyorlar. Beylikdüzü belediyesi başkanımız burada, Gürpınar'da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Bu mücadeleyi kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum. Nasıl büyükşehir belediyesinin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum, ses kayıtlarını dinledim" dedi.'Böyle bir ekonomi anlayışı olamaz'İmamoğlu, "Bana göre buradaki ilçe belediyesi güven kırılması yaşamıştır. Bu konuda bütün siyasilere bütün belediyelere sesleniyorum; aynı şekilde yaparsanız güveni kaybedersiniz. KİPTAŞ Genel Müdürümüz daha demin ifade etti 'Demirdeki artış yüzde 162 oldu' diye. İnşaat sektöründeki ürünlerin yüzde 80'i ithal ürünler. Bazen diyorlar ya inşaat sektörü yerli bir sektör, artsın büyüsün yok kardeşim yüzde 80'i ithal ürünlerden oluşan bir sektördür. Dövize bağlı bir ekonomik sisteminin içerisindeyiz. Dövizin bizi nasıl alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. 17'ye çıktığına mı üzülelim 13'e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Çünkü bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur. Türk Liramızın bu şekilde alabora olması kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez. 2023 yılının Mayıs, Haziran aylarında belki de Haziranın 4'ünde benim doğum günümde gelir sizin anahtarlarınızı ben teslim ederim" diye konuştu.
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istanbul, ak parti, dolar, ekonomik kriz, ibb, ekonomi, ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

13:59 22.12.2021
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekonomimiz iyi olsun, ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim" dedi.
İstanbul Güngören'de "Dönüşüm Zamanı" kapsamında Doğakent sitesi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, "Burada ilçe belediye başkanlığının ne yazık ki burada bir basiretsizliği söz konusu. Süreci akılcı, vicdanlı ve adaletli yönetememiştir. Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ederim, bu anlamda doğru müdahaleler yaparak, sürece katkıda bulunması vesilesiyle bu zamana bu ana gelmiştir. Dönüşüm meselesi önemli siyaset üstü bir mesele. Hızlıca bu şehrin dönüşmesi lazım. Bir sitedeki dönüşüm öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir, olamaz. Değerli vatandaşlarımız lütfen uzlaşınız, lütfen anlaşınız. Allah korusun bir deprem olduğunda canınızdan hiçbir şey önemli değildir. Bazı siyasi simsarlar, bazı işlerin olmasını engellemek için elinden geleni yapıyorlar. Beylikdüzü belediyesi başkanımız burada, Gürpınar'da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Bu mücadeleyi kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum. Nasıl büyükşehir belediyesinin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum, ses kayıtlarını dinledim" dedi.

'Böyle bir ekonomi anlayışı olamaz'

İmamoğlu, "Bana göre buradaki ilçe belediyesi güven kırılması yaşamıştır. Bu konuda bütün siyasilere bütün belediyelere sesleniyorum; aynı şekilde yaparsanız güveni kaybedersiniz. KİPTAŞ Genel Müdürümüz daha demin ifade etti 'Demirdeki artış yüzde 162 oldu' diye. İnşaat sektöründeki ürünlerin yüzde 80'i ithal ürünler. Bazen diyorlar ya inşaat sektörü yerli bir sektör, artsın büyüsün yok kardeşim yüzde 80'i ithal ürünlerden oluşan bir sektördür. Dövize bağlı bir ekonomik sisteminin içerisindeyiz. Dövizin bizi nasıl alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. 17'ye çıktığına mı üzülelim 13'e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Çünkü bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur. Türk Liramızın bu şekilde alabora olması kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez. 2023 yılının Mayıs, Haziran aylarında belki de Haziranın 4'ünde benim doğum günümde gelir sizin anahtarlarınızı ben teslim ederim" diye konuştu.
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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