https://tr.sputniknews.com/20211222/imamoglu-ekonomimiz-iyi-olsun-ellerim-catlayana-kadar-iktidari-alkislamazsam-namerdim-1052011172.html

İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekonomimiz iyi olsun, ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim" dedi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T13:59+0300

2021-12-22T13:59+0300

2021-12-22T13:59+0300

ekonomi

istanbul

ak parti

dolar

ekonomik kriz

ibb

ekonomi

ekrem imamoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052011083_0:0:841:474_1920x0_80_0_0_f075d96c6e25f4f33e2ecd14742c28c6.jpg

İstanbul Güngören'de "Dönüşüm Zamanı" kapsamında Doğakent sitesi için düzenlenen temel atma töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, "Burada ilçe belediye başkanlığının ne yazık ki burada bir basiretsizliği söz konusu. Süreci akılcı, vicdanlı ve adaletli yönetememiştir. Şehircilik Bakanlığı'na teşekkür ederim, bu anlamda doğru müdahaleler yaparak, sürece katkıda bulunması vesilesiyle bu zamana bu ana gelmiştir. Dönüşüm meselesi önemli siyaset üstü bir mesele. Hızlıca bu şehrin dönüşmesi lazım. Bir sitedeki dönüşüm öncelikli olarak bir para kazanma mekanizması değildir, olamaz. Değerli vatandaşlarımız lütfen uzlaşınız, lütfen anlaşınız. Allah korusun bir deprem olduğunda canınızdan hiçbir şey önemli değildir. Bazı siyasi simsarlar, bazı işlerin olmasını engellemek için elinden geleni yapıyorlar. Beylikdüzü belediyesi başkanımız burada, Gürpınar'da nasıl mücadele verdiğini biliyorum. Bu mücadeleyi kaç yıl önce başlattığımızı da biliyorum. Nasıl büyükşehir belediyesinin o dönemde bu işi engellediğini de biliyorum. Siyasi simsarlığın nasıl yapıldığını şu anda bile nasıl devam ettiğini de biliyorum, ses kayıtlarını dinledim" dedi.'Böyle bir ekonomi anlayışı olamaz'İmamoğlu, "Bana göre buradaki ilçe belediyesi güven kırılması yaşamıştır. Bu konuda bütün siyasilere bütün belediyelere sesleniyorum; aynı şekilde yaparsanız güveni kaybedersiniz. KİPTAŞ Genel Müdürümüz daha demin ifade etti 'Demirdeki artış yüzde 162 oldu' diye. İnşaat sektöründeki ürünlerin yüzde 80'i ithal ürünler. Bazen diyorlar ya inşaat sektörü yerli bir sektör, artsın büyüsün yok kardeşim yüzde 80'i ithal ürünlerden oluşan bir sektördür. Dövize bağlı bir ekonomik sisteminin içerisindeyiz. Dövizin bizi nasıl alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. 17'ye çıktığına mı üzülelim 13'e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Çünkü bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur. Türk Liramızın bu şekilde alabora olması kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez. 2023 yılının Mayıs, Haziran aylarında belki de Haziranın 4'ünde benim doğum günümde gelir sizin anahtarlarınızı ben teslim ederim" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211222/altayli-kur-zirve-yaptiginda-is-gerekliligi-disinda-yuklu-miktarda-doviz-bozduranlar-saibe-altinda-1052010890.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, ak parti, dolar, ekonomik kriz, ibb, ekonomi, ekrem imamoğlu