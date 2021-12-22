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İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi
İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi
İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, konuk ettiği Sunderland'i 5-1 yenerek yarı finale kaldı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T01:11+0300
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spor
ingiltere
premier lig
arsenal
final
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Lig Kupası çeyrek finalinde Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 17, 49 ve 58'inci dakikalarda Eddie Nketiah, 27'nci dakikada Nicolas Pepe ve 90+1'inci dakikada Charlie Patino attı. Konuk ekibin tek golü, 31'inci dakikada Nathan Broadhead'den geldi.Çeyrek final aşaması, bugün TSİ 22.45'te yapılacak Brentford-Chelsea, Liverpool-Leicester City ve Tottenham-West Ham United maçlarıyla tamamlanacak.
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ingiltere, premier lig, arsenal, final

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi

01:11 22.12.2021
© AAArsenal
Arsenal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, konuk ettiği Sunderland'i 5-1 yenerek yarı finale kaldı.
Lig Kupası çeyrek finalinde Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 17, 49 ve 58'inci dakikalarda Eddie Nketiah, 27'nci dakikada Nicolas Pepe ve 90+1'inci dakikada Charlie Patino attı. Konuk ekibin tek golü, 31'inci dakikada Nathan Broadhead'den geldi.
Çeyrek final aşaması, bugün TSİ 22.45'te yapılacak Brentford-Chelsea, Liverpool-Leicester City ve Tottenham-West Ham United maçlarıyla tamamlanacak.
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