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İspanya'da maske kullanma zorunluluğu geri getiriliyor
İspanya'da maske kullanma zorunluluğu geri getiriliyor
İspanya'da sol koalisyon hükûmeti, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı önlem olarak açık alanda maske kullanma zorunluluğunu geri getiriyor. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T21:49+0300
2021-12-22T21:50+0300
koronavirüs
ispanya
koronavirüs
maske
maske zorunluluğu
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Başbakan Pedro Sanchez, günlük en yüksek seviyelere çıkan Kovid-19'daki artışlar nedeniyle ülkedeki 17 özerk yönetim ile Melilla ve Ceuta kentlerinin başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.Toplantı sonrası basına sızan bilgilerde, 24 Aralık'ta olağanüstü toplanacak Bakanlar Kurulu'nun Kovid-19'a karşı yeni önlemleri karara bağlayacağı bildirildi.Ekonomik gerekçelerle tam kapanma veya sıkı kısıtlamalar getirilmeyeceği, ilk aşamada açık alanda maske kullanma zorunluluğunun tekrar uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.Ülkede, açık alanda maske kullanma zorunluluğu 26 Haziran'da kaldırılmıştı.Hükûmetin, hastanelerdeki yoğunlaşmalar karşısında sağlık personelini artırma ve çalışma koşullarını iyileştirme yoluna gideceği belirtildi.Aşılanmada yeni hedefler belirleyen hükûmetin, yıl sonuna kadar 60-69, 24 Ocak'a kadar 50-59 ve martın ilk haftasına kadar 40-49 yaşları gruplarında 3. doz aşıları tamamlamayı planladığı bildirildi.Hükûmet, 5-11 yaş grubuna başlanan aşıların ilk dozunun 7 Şubat, 2. dozunun 19 Nisan'da en az yüzde 70 oranında yapılmasını hedefliyor.İspanya'da son bir ayda büyük artış gösteren Kovid-19 vakaları, son olarak dün 49 bin 823 yeni vaka olarak açıklanarak "salgının başından bu yana en yüksek sayı"ya ulaşmıştı.Bazı özerk yönetimlerdeki tedbirlerKovid-19 bulaşma oranına göre, "çok yüksek riskli ülkeler" arasında yer alan İspanya'da bazı özerk yönetimler ise kendi bölgelerinde ek tedbirler alıyor.Katalonya özerk yönetim hükûmeti, 01.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı, disko gibi eğlence mekanlarının kapatılması, sinema-tiyatro gibi kültürel etkinliklerde ya da iç mekanlarda kapasitenin yüzde 70'e düşürülmesi, evden çalışmaların artırılması gibi ek önlemler alınacağını açıkladı.Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini duyurmuştu.
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ispanya, koronavirüs, maske, maske zorunluluğu

İspanya'da maske kullanma zorunluluğu geri getiriliyor

21:49 22.12.2021 (güncellendi: 21:50 22.12.2021)
© REUTERS / SUSANA VERAİspanya- Koronavirüs
İspanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / SUSANA VERA
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İspanya'da sol koalisyon hükûmeti, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı önlem olarak açık alanda maske kullanma zorunluluğunu geri getiriyor.
Başbakan Pedro Sanchez, günlük en yüksek seviyelere çıkan Kovid-19'daki artışlar nedeniyle ülkedeki 17 özerk yönetim ile Melilla ve Ceuta kentlerinin başkanlarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.
Toplantı sonrası basına sızan bilgilerde, 24 Aralık'ta olağanüstü toplanacak Bakanlar Kurulu'nun Kovid-19'a karşı yeni önlemleri karara bağlayacağı bildirildi.
Ekonomik gerekçelerle tam kapanma veya sıkı kısıtlamalar getirilmeyeceği, ilk aşamada açık alanda maske kullanma zorunluluğunun tekrar uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.
Ülkede, açık alanda maske kullanma zorunluluğu 26 Haziran'da kaldırılmıştı.
Hükûmetin, hastanelerdeki yoğunlaşmalar karşısında sağlık personelini artırma ve çalışma koşullarını iyileştirme yoluna gideceği belirtildi.
Aşılanmada yeni hedefler belirleyen hükûmetin, yıl sonuna kadar 60-69, 24 Ocak'a kadar 50-59 ve martın ilk haftasına kadar 40-49 yaşları gruplarında 3. doz aşıları tamamlamayı planladığı bildirildi.
Hükûmet, 5-11 yaş grubuna başlanan aşıların ilk dozunun 7 Şubat, 2. dozunun 19 Nisan'da en az yüzde 70 oranında yapılmasını hedefliyor.
İspanya'da son bir ayda büyük artış gösteren Kovid-19 vakaları, son olarak dün 49 bin 823 yeni vaka olarak açıklanarak "salgının başından bu yana en yüksek sayı"ya ulaşmıştı.

Bazı özerk yönetimlerdeki tedbirler

Kovid-19 bulaşma oranına göre, "çok yüksek riskli ülkeler" arasında yer alan İspanya'da bazı özerk yönetimler ise kendi bölgelerinde ek tedbirler alıyor.
Katalonya özerk yönetim hükûmeti, 01.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı, disko gibi eğlence mekanlarının kapatılması, sinema-tiyatro gibi kültürel etkinliklerde ya da iç mekanlarda kapasitenin yüzde 70'e düşürülmesi, evden çalışmaların artırılması gibi ek önlemler alınacağını açıkladı.
Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini duyurmuştu.
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