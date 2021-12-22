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İsrail, Kovid aşısının dördüncü dozuna geçen ilk ülke olacak
İsrail, Kovid aşısının dördüncü dozuna geçen ilk ülke olacak
Omicron varyantına karşı ilave önlemler alan İsrail, Kovid aşısının dördüncü dozunu uygulayan ilk ülke olacak. Dördüncü doz, öncelikle 60 yaş üstü grup... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T13:24+0300
2021-12-22T13:57+0300
koronavirüs
israil
aşı
üçüncü doz
dördüncü doz
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Kovid'e karşı Biontech-Pfizer aşısını kullanan ve aşı uygulamasının her aşamasında öncü ülke olan İsrail, bir ilke daha imza atacak. Sağlık Bakanlığı uzmanlarının destekleyici üçüncü dozdan en az dört ay sonra dördüncü doz aşının olunması tavsiyesini, İsrail Başbakanı Naftali Bennett memnuniyetle karşıladı. Bennett, "Tüm dünyada yayılan Omicron dalgasını aşmamıza yardımcı olacak müthiş bir haber" dedi. Tavsiyelerin yürürlüğe girmesi için Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Nachman Ash tarafından onaylanması gerekiyor. Bakanlık bunun ne zaman olacağını söylemedi.Beşinci dalgaya hazırlık çabalarının parçasıSağlık Bakanlığı uzmanlar komisyonunun açıklamasında, gerisinde yatan veriler aktarılmadan, tavsiyelerin pandeminin beşinci dalgasına hazırlık çabalarının parçası olduğu kaydedildi.Tavsiyelere göre dördüncü dozu öncelikle 60 yaş üstü grup, bağışıklık sisteminde sorun bulunanlar ve sağlık çalışanları olacak. İkinci ile üçüncü doz arasındaki süre de beş aydan üç aya indirilecek. İsrail Ordusu Radyosu'na konuşan komisyon üyesi Dr. Arnon Şahar, komisyon üyelerinin yüzde 80'inden fazlasının bu önlemleri desteklediğini söyleyerek "Omicron enfeksiyonuna karşı aşı korumasının azaldığını görüyoruz. Bu dalga şaşırtıcı derecede yüksek sayılar halinde büyüyor" dedi. İsrail'de en az 340 Omicron vakası varBugün İsrail'de Omicron'dan ilk ölüm açıklaması yapıldı, ancak daha sonra Delta'dan ölüm diye düzeltmeye gidildi. Soroka Tıp Merkezi, Kovid öncesi ağır hastalığı bulunan 60'lı yaşlardaki erkek hastanın sanıldığı gibi Omicron'dan ölmediğini, nihai laboratuvar sonuçlarına göre aslında Delta'dan enfekte olduğunun belirlendiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verilerine göre İsrail'de en az 340 Omicron vakası var. Omicron'a karşı hızla hareket eden Bennett hükümeti, 25 Kasım'da yabancıların İsrail'e girmesini yasakladı ve bu hafta vatandaşlarının seyahat etmemesi gereken yüksek riskli ülkeler listesini ABD'yi de kapsayacak şekilde genişletti. Bennett, kamu sektörü çalışanlarının işyerinde bulunma oranlarını yüzde 50'ye indirip uzaktan çalışma çağrısı yaptı, Savunma Bakanı Benny Gantz İç Cephe Komutanlığı'na günde 5 bin vakaya göre hazırlık yapılması talimatını verdi. Sağlık Bakanlığı'na göre 9.4 milyonluk İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 62'si iki doz aşı oldu.
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israil, aşı, üçüncü doz, dördüncü doz

İsrail, Kovid aşısının dördüncü dozuna geçen ilk ülke olacak

13:24 22.12.2021 (güncellendi: 13:57 22.12.2021)
© AAİsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Omicron varyantına karşı ilave önlemler alan İsrail, Kovid aşısının dördüncü dozunu uygulayan ilk ülke olacak. Dördüncü doz, öncelikle 60 yaş üstü grup, bağışıklık sisteminde sorun bulunanlar ve sağlık çalışanlarına yapılacak.
Kovid'e karşı Biontech-Pfizer aşısını kullanan ve aşı uygulamasının her aşamasında öncü ülke olan İsrail, bir ilke daha imza atacak. Sağlık Bakanlığı uzmanlarının destekleyici üçüncü dozdan en az dört ay sonra dördüncü doz aşının olunması tavsiyesini, İsrail Başbakanı Naftali Bennett memnuniyetle karşıladı.
Bennett, "Tüm dünyada yayılan Omicron dalgasını aşmamıza yardımcı olacak müthiş bir haber" dedi. Tavsiyelerin yürürlüğe girmesi için Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Nachman Ash tarafından onaylanması gerekiyor. Bakanlık bunun ne zaman olacağını söylemedi.

Beşinci dalgaya hazırlık çabalarının parçası

Sağlık Bakanlığı uzmanlar komisyonunun açıklamasında, gerisinde yatan veriler aktarılmadan, tavsiyelerin pandeminin beşinci dalgasına hazırlık çabalarının parçası olduğu kaydedildi.
Tavsiyelere göre dördüncü dozu öncelikle 60 yaş üstü grup, bağışıklık sisteminde sorun bulunanlar ve sağlık çalışanları olacak. İkinci ile üçüncü doz arasındaki süre de beş aydan üç aya indirilecek.
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İsrail Ordusu Radyosu'na konuşan komisyon üyesi Dr. Arnon Şahar, komisyon üyelerinin yüzde 80'inden fazlasının bu önlemleri desteklediğini söyleyerek "Omicron enfeksiyonuna karşı aşı korumasının azaldığını görüyoruz. Bu dalga şaşırtıcı derecede yüksek sayılar halinde büyüyor" dedi.
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Bugün İsrail'de Omicron'dan ilk ölüm açıklaması yapıldı, ancak daha sonra Delta'dan ölüm diye düzeltmeye gidildi. Soroka Tıp Merkezi, Kovid öncesi ağır hastalığı bulunan 60'lı yaşlardaki erkek hastanın sanıldığı gibi Omicron'dan ölmediğini, nihai laboratuvar sonuçlarına göre aslında Delta'dan enfekte olduğunun belirlendiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verilerine göre İsrail'de en az 340 Omicron vakası var.
Omicron'a karşı hızla hareket eden Bennett hükümeti, 25 Kasım'da yabancıların İsrail'e girmesini yasakladı ve bu hafta vatandaşlarının seyahat etmemesi gereken yüksek riskli ülkeler listesini ABD'yi de kapsayacak şekilde genişletti. Bennett, kamu sektörü çalışanlarının işyerinde bulunma oranlarını yüzde 50'ye indirip uzaktan çalışma çağrısı yaptı, Savunma Bakanı Benny Gantz İç Cephe Komutanlığı'na günde 5 bin vakaya göre hazırlık yapılması talimatını verdi.
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