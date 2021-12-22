https://tr.sputniknews.com/20211222/istanbul-icin-saganak-ve-yogun-kar-uyarisi-1051998185.html
İstanbul için sağanak ve yoğun kar uyarısı
İstanbul için sağanak ve yoğun kar uyarısı
Meteoroloji 22 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda kente uyar 'Sağanak ve yoğun kar' uyarısı yapıldı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T07:32+0300
2021-12-22T07:32+0300
2021-12-22T07:31+0300
yaşam
kar yağışı
yağmur
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
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kar yağışı, yağmur, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar
İstanbul için sağanak ve yoğun kar uyarısı
Meteoroloji 22 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda kente uyar 'Sağanak ve yoğun kar' uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çarşamba sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.