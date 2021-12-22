Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağmaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerin başında Sarıyer geldi.Sarıyer'de trafikteki araçlar yollarda gitmekte zorlandı.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Sarıyer'de ise gece saatlerinde kar yağışı... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

İstanbul'da kar yağışı

© DHA İstanbul'da kar yağışı © DHA

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Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dün öğle saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Sarıyer'de ise gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yol kenarında kartopu oynadı.