https://tr.sputniknews.com/20211222/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-23-supheli-yakalandi-1052001889.html

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, sabah... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T10:11+0300

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2021-12-22T10:11+0300

türkiye

istanbul

operasyon

narkotik

gözaltı

uyuşturucu

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Özel harekat polisleri ile narkotik köpeği “Bozo”nun da katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda 300 gram esrar, 40 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, 1 tabanca ile 2 fişek, 1 hassas terazi, 26 bin 635 lira, 30 dolar ve 30 pound bulundu.Ekipler operasyona ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211215/bitliste-16-kilo-eroin-ele-gecirildi-1051774567.html

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istanbul, operasyon, narkotik, gözaltı, uyuşturucu