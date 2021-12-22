https://tr.sputniknews.com/20211222/italya-basbakani-draghi-omicronun-gelisi-salginda-yeni-bir-asama-baslatti-1052023338.html

İtalya Başbakanı Draghi: Omicron'un gelişi, salgında yeni bir aşama başlattı

İtalya Başbakanı Draghi: Omicron'un gelişi, salgında yeni bir aşama başlattı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kovid-19'un önceki türlere göre çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantının gelişiyle salgının yeni bir aşamaya geçtiğini... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T19:11+0300

2021-12-22T19:11+0300

2021-12-22T19:11+0300

dünya

italya

mario draghi

avrupa birliği

göç

kovid-19

omicron

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Draghi, Başbakanlığın, İtalyan Gazeteciler Odası ile düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısında, İtalya'da salgının gidişatından yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine, ekonomik durumdan dış politikaya kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa ve Omicron varyantının yayılışına dikkati çeken Draghi, "Öncekilere göre çok daha bulaşıcı olan Omicron'un gelişi, salgında yeni bir aşama açtı" dedi.Draghi, İtalya'nın aşılamada İngiltere, Fransa ve Almanya'nın önünde olduğunu belirterek, "Aşı, virüse karşı en iyi savunma aracı. 15.6 milyon 3. doz aşı uyguladık. Tüm vatandaşları aşılanmaya devam etmeye davet ediyorum ve aynı şekilde 3. doza. Bugün öncelik bu." ifadelerini kullandı.Noel Yortusu ve yılbaşı döneminde salgının yayılmasının önüne geçecek tedbirleri yarın ilgililerle yapacağı toplantıda görüşeceğini söyleyen Draghi, aşılıların da test yaptırmasının ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı olacak mı?Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 yıllık görev süresinin ocak ayı sonunda dolacak olması sebebiyle adı basında sıkça bu makam için telaffuz edilen Draghi, en çok bu konuda soru aldı.Draghi, hükümetin kimin idare ettiğinden bağımsız olarak yoluna devam edebileceğini belirterek şöyle konuştu:"Benim kişisel kaderimin bir önemi yok. Şu ya da bu türden belirli bir amacım da yok. Ben bir insanım, hatta dedeyim. Devlet kurumlarının hizmetinde bir dedeyim. Geleceğimle ilgili kurumların içinde ya da dışında bir şey hayal etmiyorum. Önemli olan, anı yaşamak ve elinizden gelenin en iyisini yapmak."Draghi, cumhurbaşkanlığı seçiminin hızlı şekilde sonuçlanması gerektiğini ifade etti.Ekonomideki büyüme ve artan enerji fiyatlarıHükümetin, ekonominin yavaşlaması durumunda destekleyici adımlar atmaya hazır olduğuna işaret eden Draghi, "Asıl zorluk, uzun vadede büyüme oranını artırmak ve yapısal eşitsizlikleri çözmek olmaya devam ediyor. Büyüme oranı yüzde 6’nın üzerinde ve istihdam yeniden başladı" dedi.Draghi, Avrupa Birliği'nden (AB), salgından zarar gören ekonomilerin yeniden toparlanması için alınan kurtarma paketinin büyüme için merkezi konumda olduğunu belirtti.Enerji fiyatlarındaki yeni artışlarla sorunun daha acil hale geldiğine dikkati çeken Draghi, "(Mart ayındaki) Bir sonraki Avrupa Konseyi'ni beklemeden zamanında bir yanıta ihtiyacımız var. Bu artışlara, Avrupa Konseyi’nde hızlı bir yanıt verilmesi hususunda herhangi bir anlaşmazlık yoktu. Avrupa Komisyonu, bu konuda çalışıyor ama biz de ulusal düzeyde çalışmalıyız. Gerekirse kararlaştırılanın ötesinde ailelere ve işletmelere destek verilecek." ifadelerini kullandı.- Düzensiz göç konusuDüzensiz göç konusuna da değinen Draghi, "AB'nin düzensiz göç konusunda gelecek yılki yaklaşımına ilişkin iyimserim. Bu yaklaşım, dengeli, insancıl ve etkili olmalı, ki Avrupa’nın bunu anladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Draghi, son AB Liderler Zirvesi’nde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa’nın doğusunda bazı ülkelerin sınırlarına duvar inşasını finanse etme önerilerine karşı çıktığı bilgisini verdi.Başbakan Draghi, Avrupa'da göçmenlerin yeniden yerleştirilmesinin etkinleştirilmesi ve göçmenlerin kabul sisteminin değiştirilmesi gerektiğini çünkü Avrupa endüstrisinin iş gücüne ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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italya, mario draghi, avrupa birliği, göç, kovid-19, omicron