https://tr.sputniknews.com/20211222/italyada-inter-kulubune-mali-kazanclarda-usulsuzluk-sorusturmasi-1051996840.html

İtalya'da Inter kulübüne mali kazançlarda usulsüzlük soruşturması

İtalya'da Inter kulübüne mali kazançlarda usulsüzlük soruşturması

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’in mali kazançlarla ilgili soruşturma geçirdiği ve kulüp binasında aramalar yapıldığı duyuruldu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T04:46+0300

2021-12-22T04:46+0300

2021-12-22T04:46+0300

spor

polis

yolsuzluk

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inter

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İtalyan ANSA ajansında çıkan haberde, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst düzey olmayan 10 kadar futbolcunun transferinden sermaye kazancı sağlandığı gerekçesiyle Inter kulübünde İtalyan mali polis ekiplerince (Guardia di Finanza) aramalar yapıldığı belirtildi.Haberde, söz konusu iki sezonu kapsayan dönemde kayıtlara geçen 100 milyon euro'luk kazancın inceleme altında olduğu kaydedildi.Inter dışında, Serie A Lig Birliği'nin merkezinde de aramalar yapıldığı, Milano kentinin diğer takımı Milan’ın hesaplarının da incelendiği ifade edildi.Inter kulübü de yaptığı yazılı açıklamayla soruşturmayı teyit ederken, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında bazı oyuncuların elden çıkarılmasıyla ilgili savcılığın istediği belgelerin sağlandığını kaydetti.Mavi-siyahlı kulübün açıklamasında, herhangi bir Inter yöneticisinin soruşturma geçirmediği vurgulanırken, "Kulübün mali tabloları, en katı muhasebe kurallarına uygun şekilde hazırlanmıştır" ifadeleri yer aldı.La Gazzetta dello Sport'un haberinde ise Milano kentinin bir diğer büyük takımı Milan'ın hesaplarının da incelendiği ancak mali polisin, kırmızı-siyahlı takımın hesaplarında herhangi bir usulsüzlüğe rastlamadığı belirtildi.Bu arada, Milano'daki soruşturmanın, Juventus'a yönelik Torino kentinde geçen ay yapılan aramalarla kamuoyuna yansıyan soruşturmadan ayrı olduğu ve daha sonra başladığı kaydedildi.Serie A binası ve Inter kulübünün binasına yönelik polis baskınları İtalyan basınında geniş yankı bulurken, Rainews24 kanalı 'İtalya Serie A'da deprem' ifadelerini kullandı.İtalya'da benzer bir soruşturma da Juventus kulübüne yönelik sürüyor. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İtalya mali polis ekiplerince bazı transferlere yönelik Juventus kulübünde 27 Kasım'da aramalar yapılmış ve bazı yöneticilerin de ifadesine başvurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211218/inter-euro-2020de-kalp-krizi-geciren-futbolcusu-eriksen-ile-yollari-ayirdi-1051883317.html

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