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İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatların düşmesi ile ilgili olumlu dönüşler almaya başladık
İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatların düşmesi ile ilgili olumlu dönüşler almaya başladık
Başta gıda ve otomotiv sektöründe olmak üzere döviz kuru kaynaklı yaşanan zamların geri çekilme beklentisi arttı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ''Bütün şirketler... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T16:06+0300
2021-12-22T16:06+0300
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
açıklama
döviz kurları
şekib avdagiç
döviz kuru
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ''Kurun sürekli yukarı doğru gitmesi hem fiyatların yukarı doğru çıkmasına sebebiyet verdi hem de kurun nereye doğru gideceği öngörüsüyle ilgili fiyatlara ayrıca risk puanları eklemeye başladı. Hem risk artışı hem kur artışı fiyatların daha hızlı gitmesine sebebiyet verdi. Şimdi artık iki gündür kurun nereye oturacağı belli oldu. Buna bağlı olarak da bütün şirketler fiyatlarını yeniden gözden geçirme noktasında yola çıktılar'' ifadelerini kullandı.Gıda ve otomoti̇vde fi̇yatlar düşecek mi̇?İTO Başkanı Avdagiç, "Mobilya fiyatlarından,bakliyat firmalarına, otomotiv firmalarından,beyaz eşya firmalarına kadar, küçük elektrikli ev aletlerine kadar birçok firma bu konuda hızlı dönüş yaptı. Tabii bu konuda bir beklenti de kamudan var. Kamunun da bu fiyat unsurlarını ve maliyet enflasyonu oluşturan, özellikle enerji fiyatlarında ve bazı tarımsal girdilerde oluşan aşırı artışların tekrar normal hale gelmesi konusunda bir katkı vermesi bu süreci hızlandıracaktır'' açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211221/ito-baskani-avdagic-fiyatlar-roket-hizinda-cikip-parasut-hizinda-inmemeli-1051977694.html
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istanbul ticaret odası (ito), açıklama, döviz kurları, şekib avdagiç, döviz kuru

İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatların düşmesi ile ilgili olumlu dönüşler almaya başladık

16:06 22.12.2021
© İHAİstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© İHA
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Başta gıda ve otomotiv sektöründe olmak üzere döviz kuru kaynaklı yaşanan zamların geri çekilme beklentisi arttı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ''Bütün şirketler fiyatlarını yeniden değerlendirme konusunda yola çıktı ve bununla ilgili olumlu dönüşler almaya başladık'' dedi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ''Kurun sürekli yukarı doğru gitmesi hem fiyatların yukarı doğru çıkmasına sebebiyet verdi hem de kurun nereye doğru gideceği öngörüsüyle ilgili fiyatlara ayrıca risk puanları eklemeye başladı. Hem risk artışı hem kur artışı fiyatların daha hızlı gitmesine sebebiyet verdi. Şimdi artık iki gündür kurun nereye oturacağı belli oldu. Buna bağlı olarak da bütün şirketler fiyatlarını yeniden gözden geçirme noktasında yola çıktılar'' ifadelerini kullandı.

Gıda ve otomoti̇vde fi̇yatlar düşecek mi̇?

İTO Başkanı Avdagiç, "Mobilya fiyatlarından,bakliyat firmalarına, otomotiv firmalarından,beyaz eşya firmalarına kadar, küçük elektrikli ev aletlerine kadar birçok firma bu konuda hızlı dönüş yaptı.
Tabii bu konuda bir beklenti de kamudan var. Kamunun da bu fiyat unsurlarını ve maliyet enflasyonu oluşturan, özellikle enerji fiyatlarında ve bazı tarımsal girdilerde oluşan aşırı artışların tekrar normal hale gelmesi konusunda bir katkı vermesi bu süreci hızlandıracaktır'' açıklamasında bulundu.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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