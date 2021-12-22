https://tr.sputniknews.com/20211222/izmirde-3-suriyeliyi-yakarak-oldurdugu-iddia-edilen-zanli-ilk-ifadesinde-ne-anlatti-1052026188.html

İzmir’de 3 Suriyeli'yi yakarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ilk ifadesinde ne anlattı?

İzmir’de 3 Suriyeli'yi yakarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ilk ifadesinde ne anlattı?

İzmir'de 3 Suriyeli'nin 35 gün önce yakılarak öldürüldüğü iddialarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında değerlendiren Avukat Nehir... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T20:39+0300

2021-12-22T20:39+0300

2021-12-22T20:57+0300

radyo

akşam postasi

suriyeli

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052026672_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d436af05917b48a62b96cbeac4e3931.jpg

İzmir’de üç Suriyeli’yi yakarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ilk ifadesinde ne anlattı? İzmir’de üç Suriyeli’yi yakarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ilk ifadesinde ne anlattı?

İzmir’de 3 Suriyeli’nin 35 gün önce yakılarak öldürüldüğü iddialarını Avukat Nehir Bilece, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Bilecek “Zanlı tasarlayarak öldürdüğünü ifadesinde itiraf etmiş. Bunun ırkçı bir cinayet olduğu izlenimi var” dedi.Avukat Bilece’nin bir taş atölyesinde çalışırken ölen Suriyeli işçiler 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish’le ilgili açıklamaları şöyle:“Zanlı, uzun yıllardır Güzelbahçe’de yaşayan buralarda az çok tanınan, bu iş yerindeki çalışan kişileri de tanıyan bir kişi. Öldürdüğü iddia edilen 3 Suriyeliyle aralarında bir husumet yok tamamen ırkçı ve milliyetçi saiklerle işlenmiş bir cinayet. Cinayetin işlendiği iş yerinde takribi 20 kişi çalışıyor ve sadece 3 kişi Suriyeli mülteci var. Zanlının o üç kişiyi seçme nedeni üç Suriyelinin o işyerinde çalışıyor olması.Benzini nereden aldığını anlatmışİşyeri sahibine söylemişOlayı gerçekleştirmeden önceki gece başka bir yerde çalışan bir işçiye, 'orası yanacak, o Suriyeliler orada ölecekler’' diyor. Olay olduktan sonra bu sözleri duyan işçi olay yerine gelip iş yeri sahibine ‘bana böyle söylemişti’ diye anlatıyor. Bu olayı bizlerden 35 gün saklamışlar. Sadece mültecilerin hayatını kaybetmesi olayı değil aileleri de mağduriyet yaşıyorlar. Çünkü dil bilmiyorlar ve ne yapacaklarını da bilmiyorlar.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

radyo, suriyeli, cinayet, аудио