İzmir’de 3 Suriyeli'yi yakarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ilk ifadesinde ne anlattı?

İzmir’de üç Suriyeli’yi yakarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ilk ifadesinde ne anlattı?
İzmir’de üç Suriyeli’yi yakarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ilk ifadesinde ne anlattı?
İzmir’de 3 Suriyeli’nin 35 gün önce yakılarak öldürüldüğü iddialarını Avukat Nehir Bilece, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Bilecek “Zanlı tasarlayarak öldürdüğünü ifadesinde itiraf etmiş. Bunun ırkçı bir cinayet olduğu izlenimi var” dedi.Avukat Bilece’nin bir taş atölyesinde çalışırken ölen Suriyeli işçiler 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish’le ilgili açıklamaları şöyle:“Zanlı, uzun yıllardır Güzelbahçe’de yaşayan buralarda az çok tanınan, bu iş yerindeki çalışan kişileri de tanıyan bir kişi. Öldürdüğü iddia edilen 3 Suriyeliyle aralarında bir husumet yok tamamen ırkçı ve milliyetçi saiklerle işlenmiş bir cinayet. Cinayetin işlendiği iş yerinde takribi 20 kişi çalışıyor ve sadece 3 kişi Suriyeli mülteci var. Zanlının o üç kişiyi seçme nedeni üç Suriyelinin o işyerinde çalışıyor olması.Benzini nereden aldığını anlatmışİşyeri sahibine söylemişOlayı gerçekleştirmeden önceki gece başka bir yerde çalışan bir işçiye, 'orası yanacak, o Suriyeliler orada ölecekler’' diyor. Olay olduktan sonra bu sözleri duyan işçi olay yerine gelip iş yeri sahibine ‘bana böyle söylemişti’ diye anlatıyor. Bu olayı bizlerden 35 gün saklamışlar. Sadece mültecilerin hayatını kaybetmesi olayı değil aileleri de mağduriyet yaşıyorlar. Çünkü dil bilmiyorlar ve ne yapacaklarını da bilmiyorlar.”
İzmir'de 3 Suriyeli'nin 35 gün önce yakılarak öldürüldüğü iddialarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında değerlendiren Avukat Nehir Bilece, zanlının ilk ifadesinde itirafta bulunduğunu söyledi.
İzmir’de 3 Suriyeli’nin 35 gün önce yakılarak öldürüldüğü iddialarını Avukat Nehir Bilece, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Bilecek “Zanlı tasarlayarak öldürdüğünü ifadesinde itiraf etmiş. Bunun ırkçı bir cinayet olduğu izlenimi var” dedi.
Avukat Bilece’nin bir taş atölyesinde çalışırken ölen Suriyeli işçiler 23 yaşındaki Mamoun al-Nabhan, 21 yaşındaki Ahmed Al-Ali ve 17 yaşındaki Muhammed el-Bish’le ilgili açıklamaları şöyle:
“Zanlı, uzun yıllardır Güzelbahçe’de yaşayan buralarda az çok tanınan, bu iş yerindeki çalışan kişileri de tanıyan bir kişi. Öldürdüğü iddia edilen 3 Suriyeliyle aralarında bir husumet yok tamamen ırkçı ve milliyetçi saiklerle işlenmiş bir cinayet. Cinayetin işlendiği iş yerinde takribi 20 kişi çalışıyor ve sadece 3 kişi Suriyeli mülteci var. Zanlının o üç kişiyi seçme nedeni üç Suriyelinin o işyerinde çalışıyor olması.
Benzini nereden aldığını anlatmış
İfadesinde 26 Kasım günü işlediği bıçaklama olayını anlatıp sonrasında da 3 Suriyeli mültecinin üzerine benzin dökerek yaktığını söylüyor ve bu cinayetleri tasarlayarak işlediğini ifade ediyor. Gün içerisinde benzini nereden aldığına kadar anlatıyor. 3 Suriyeli neden hedef seçtiğine yönelik ifadesinde bir şey yok ama Suriyeli olma kaynaklı öldürdüğüne dair ifadesi var.
İşyeri sahibine söylemiş
Olayı gerçekleştirmeden önceki gece başka bir yerde çalışan bir işçiye, 'orası yanacak, o Suriyeliler orada ölecekler’' diyor. Olay olduktan sonra bu sözleri duyan işçi olay yerine gelip iş yeri sahibine ‘bana böyle söylemişti’ diye anlatıyor. Bu olayı bizlerden 35 gün saklamışlar. Sadece mültecilerin hayatını kaybetmesi olayı değil aileleri de mağduriyet yaşıyorlar. Çünkü dil bilmiyorlar ve ne yapacaklarını da bilmiyorlar.”