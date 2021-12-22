https://tr.sputniknews.com/20211222/japonyanin-kuzeydogusunda-91lik-bir-deprem-199-bin-kisinin-olumune-yol-acabilir-1051999125.html

Japonya'nın kuzeydoğusunda 9.1'lik bir deprem, 199 bin kişinin ölümüne yol açabilir

Japonya'nın kuzeydoğusunda 9.1'lik bir deprem, 199 bin kişinin ölümüne yol açabilir

Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarını vurabilecek olası bir depremde bölge geneli 7 eyalette 199 bin kişinin ölebileceği bildirildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T08:32+0300

2021-12-22T08:32+0300

2021-12-22T08:35+0300

dünya

japonya

deprem

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Japonya hükümetine bağlı Merkez Afet İdare Konseyi, ülkenin kuzeydoğusundaki "Çişima" ve "Japan" çukurlarında olası depremlere yönelik kayıp tahminini açıkladı.Buna göre "Japan" çukurunda 9,1 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 10 metreyi aşan tsunamiye yol açarak Hokkaido ve Tohoku bölgelerini etkileyebileceği savunuldu.Bu çapta bir doğal afetin, söz konusu iki bölge ve 7 eyalette 199 bin kişinin ölümüne, 220 bin binanın yıkılmasına ve 31,3 trilyon yen (275,4 milyar dolar) zarara yol açacağı öne sürüldü."Çişima" çukurunda ise 9,3 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 20 metreyi aşan tsunamiyi tetikleyerek 100 binden fazla kişinin ölümüne ve 84 bin binanın yıkılmasına yol açacağı ileri sürüldü."Japan" çukuru kuzeydeki Hokkaido'dan başkent Tokyo yakınlarındaki Çiba eyaletinin yer aldığı Boso Yarımadası'na, "Çişima" çukuru ise Hokkaido ile daha kuzeydeki Çişima Adalarına (Kurli Adaları) uzanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211218/ege-denizinde-45-buyuklugunde-deprem--1051885003.html

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