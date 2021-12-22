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https://tr.sputniknews.com/20211222/japonyanin-kuzeydogusunda-91lik-bir-deprem-199-bin-kisinin-olumune-yol-acabilir-1051999125.html
Japonya'nın kuzeydoğusunda 9.1'lik bir deprem, 199 bin kişinin ölümüne yol açabilir
Japonya'nın kuzeydoğusunda 9.1'lik bir deprem, 199 bin kişinin ölümüne yol açabilir
Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarını vurabilecek olası bir depremde bölge geneli 7 eyalette 199 bin kişinin ölebileceği bildirildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T08:32+0300
2021-12-22T08:35+0300
dünya
japonya
deprem
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Japonya hükümetine bağlı Merkez Afet İdare Konseyi, ülkenin kuzeydoğusundaki "Çişima" ve "Japan" çukurlarında olası depremlere yönelik kayıp tahminini açıkladı.Buna göre "Japan" çukurunda 9,1 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 10 metreyi aşan tsunamiye yol açarak Hokkaido ve Tohoku bölgelerini etkileyebileceği savunuldu.Bu çapta bir doğal afetin, söz konusu iki bölge ve 7 eyalette 199 bin kişinin ölümüne, 220 bin binanın yıkılmasına ve 31,3 trilyon yen (275,4 milyar dolar) zarara yol açacağı öne sürüldü."Çişima" çukurunda ise 9,3 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 20 metreyi aşan tsunamiyi tetikleyerek 100 binden fazla kişinin ölümüne ve 84 bin binanın yıkılmasına yol açacağı ileri sürüldü."Japan" çukuru kuzeydeki Hokkaido'dan başkent Tokyo yakınlarındaki Çiba eyaletinin yer aldığı Boso Yarımadası'na, "Çişima" çukuru ise Hokkaido ile daha kuzeydeki Çişima Adalarına (Kurli Adaları) uzanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/ege-denizinde-45-buyuklugunde-deprem--1051885003.html
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japonya, deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 9.1'lik bir deprem, 199 bin kişinin ölümüne yol açabilir

08:32 22.12.2021 (güncellendi: 08:35 22.12.2021)
© REUTERS / KYODOJaponya'nın kuzeyindeki Hokkaido’da 6,7 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido’da 6,7 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / KYODO
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Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarını vurabilecek olası bir depremde bölge geneli 7 eyalette 199 bin kişinin ölebileceği bildirildi.
Japonya hükümetine bağlı Merkez Afet İdare Konseyi, ülkenin kuzeydoğusundaki "Çişima" ve "Japan" çukurlarında olası depremlere yönelik kayıp tahminini açıkladı.
Buna göre "Japan" çukurunda 9,1 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 10 metreyi aşan tsunamiye yol açarak Hokkaido ve Tohoku bölgelerini etkileyebileceği savunuldu.
Bu çapta bir doğal afetin, söz konusu iki bölge ve 7 eyalette 199 bin kişinin ölümüne, 220 bin binanın yıkılmasına ve 31,3 trilyon yen (275,4 milyar dolar) zarara yol açacağı öne sürüldü.
"Çişima" çukurunda ise 9,3 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 20 metreyi aşan tsunamiyi tetikleyerek 100 binden fazla kişinin ölümüne ve 84 bin binanın yıkılmasına yol açacağı ileri sürüldü.
"Japan" çukuru kuzeydeki Hokkaido'dan başkent Tokyo yakınlarındaki Çiba eyaletinin yer aldığı Boso Yarımadası'na, "Çişima" çukuru ise Hokkaido ile daha kuzeydeki Çişima Adalarına (Kurli Adaları) uzanıyor.
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