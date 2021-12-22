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Karabük'te aç kalan yaralı tilki çocuk parkında yiyecek aradı
Karabük'te aç kalan yaralı tilki çocuk parkında yiyecek aradı
Karabük'te bulunan Kurtuluş Mahallesi'nde havaların soğuması ve kar yağışı sonrası aç kalan tilki girdiği çocuk parkında yiyecek ararken görüntülendi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
tilki
yiyecek
park
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Karabük'te havaların soğuması ve kar yağışı sonrası aç kalan tilki girdiği parkta yiyecek aradı. Kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kaldığı düşünülen tilki gezindiği parkta bir süre yiyecek aradı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen tilkinin ayağından yaralı olduğu görüldü. Aradığı yiyeceği bulamayan tilki parktan ayrılarak uzaklaştı.
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tilki, yiyecek, park

Karabük'te aç kalan yaralı tilki çocuk parkında yiyecek aradı

20:56 22.12.2021 (güncellendi: 20:59 22.12.2021)
© İHA / RIDVAN BOSTANCIYiyecek arayan tilki
Yiyecek arayan tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© İHA / RIDVAN BOSTANCI
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Karabük'te bulunan Kurtuluş Mahallesi'nde havaların soğuması ve kar yağışı sonrası aç kalan tilki girdiği çocuk parkında yiyecek ararken görüntülendi.
Karabük'te havaların soğuması ve kar yağışı sonrası aç kalan tilki girdiği parkta yiyecek aradı.
Kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kaldığı düşünülen tilki gezindiği parkta bir süre yiyecek aradı.
Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen tilkinin ayağından yaralı olduğu görüldü. Aradığı yiyeceği bulamayan tilki parktan ayrılarak uzaklaştı.
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