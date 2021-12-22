https://tr.sputniknews.com/20211222/karabukte-ac-kalan-yarali-tilki-cocuk-parkinda-yiyecek-aradi-1052026778.html

Karabük'te aç kalan yaralı tilki çocuk parkında yiyecek aradı

Karabük'te aç kalan yaralı tilki çocuk parkında yiyecek aradı

Karabük'te bulunan Kurtuluş Mahallesi'nde havaların soğuması ve kar yağışı sonrası aç kalan tilki girdiği çocuk parkında yiyecek ararken görüntülendi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

tilki

yiyecek

park

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Karabük'te havaların soğuması ve kar yağışı sonrası aç kalan tilki girdiği parkta yiyecek aradı. Kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kaldığı düşünülen tilki gezindiği parkta bir süre yiyecek aradı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen tilkinin ayağından yaralı olduğu görüldü. Aradığı yiyeceği bulamayan tilki parktan ayrılarak uzaklaştı.

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tilki, yiyecek, park