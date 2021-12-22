https://tr.sputniknews.com/20211222/kayseride-isid-suphelisi-yakalandi-1052023954.html

Kayseri'de IŞİD şüphelisi yakalandı

Kayseri'de IŞİD şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda IŞİD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T19:25+0300

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türkiye

suriye

işid

kayseri

melikgazi

kayseri valiliği

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Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, Suriye'de bulunduğu dönemde IŞİD bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada, şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

türkiye

suriye

kayseri

melikgazi

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suriye, işid, kayseri, melikgazi, kayseri valiliği