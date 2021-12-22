https://tr.sputniknews.com/20211222/kilicdaroglu-birileri-vurgun-yapti-meclise-onerge-verecegiz-1052027261.html

Kılıçdaroğlu: Birileri vurgun yaptı, Meclis’e önerge vereceğiz

Kılıçdaroğlu: Birileri vurgun yaptı, Meclis’e önerge vereceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Birileri vurgun yaptı. Doları 18 liraya kadar çıkardılar, sonra birileri gitti milyon dolarlarını Türk Lirası'na çevirdi. Hükümet bu... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T21:29+0300

2021-12-22T21:29+0300

2021-12-22T21:29+0300

türkiye

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kemal kılıçdaroğlu

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faiz

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Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Adana’ya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Adana’nın yerel Tv’si olan Koza TV’de ‘Geniş Açı Özel’ programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Sözcü'nün haberine göre “Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı” uygulamasında hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:‘Bu 3-4 günde kim ne kadar dolar aldı, kim ne kadar dolar sattı?’Doların ani düşüşünü yorumlayan Kılıçdaroğlu, “Birileri vurgun yaptı” diyerek şöyle konuştu:‘Faizleri düşürdük’ diyor. Hangi faiz düştü?’Kılıçdaroğlu, faiz indirimleri hakkında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Faizleri düşürdük’ diyor. Hangi faiz düştü? Adana’da herhangi bir çiftçiye sorun bankadan kredi çektiği faiz düştü mü? Düşmedi. Esnafa sorun, hiç düşmedi. Tüccara, sanayiciye sorun düşmedi. Kimin faizi düştü? Merkez Bankası, bankaya kredi açarken 1 puan faizi düşürmüş. Banka ne yapıyor, düşük faizle Merkez Bankası’ndan alıyor gidiyor Hazine’ye borç veriyor yüzde 22’den. Yüzde 14’ten alıyor, yüzde 22’den Hazine’ye veriyor. Yani devlet düşürdüğü faizden bankalara ayrıcalık tanıyor. Böyle devlet yönetimi olur mu Allah aşkına” dedi.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, dolar, faiz