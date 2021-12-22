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Turkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı
Turkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı. Erdoğan, "Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T14:19+0300
2021-12-22T14:45+0300
turkovac
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Törende konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk" dedi. Koca, "Turkovac aşısı gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacak" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gerekli onayları alarak üretim ve kullanım aşamasına gelen Turkovac aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" diye konuştu.
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Turkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı

14:19 22.12.2021 (güncellendi: 14:45 22.12.2021)
© AATurkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı
Turkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı. Erdoğan, "Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca ise, aşının gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçeceğini açıkladı.
Törende konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk" dedi.
Koca, "Turkovac aşısı gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gerekli onayları alarak üretim ve kullanım aşamasına gelen Turkovac aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" diye konuştu.
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