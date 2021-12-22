Turkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı

Törende konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk" dedi. Koca, "Turkovac aşısı gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacak" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gerekli onayları alarak üretim ve kullanım aşamasına gelen Turkovac aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı. Erdoğan, "Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca ise, aşının gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçeceğini açıkladı.
Törende konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk" dedi.
Koca, "Turkovac aşısı gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gerekli onayları alarak üretim ve kullanım aşamasına gelen Turkovac aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" diye konuştu.