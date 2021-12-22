https://tr.sputniknews.com/20211222/koca-koronavirus-asisi-ureten-9-ulkeden-biri-olduk--1052012119.html

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi: Seri üretim başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı. Erdoğan, "Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T14:19+0300

2021-12-22T14:19+0300

2021-12-22T14:45+0300

turkovac

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Törende konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk" dedi. Koca, "Turkovac aşısı gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacak" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gerekli onayları alarak üretim ve kullanım aşamasına gelen Turkovac aşımız milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" diye konuştu.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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turkovac