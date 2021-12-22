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https://tr.sputniknews.com/20211222/komsum-odami-caldi-iddiasi-satin-aldigi-ev-iki-odali-cikinca-yan-dairenin-odasini-evine-ekledi-1052015081.html
'Komşum odamı çaldı' iddiası: Satın aldığı ev iki odalı çıkınca yan dairenin odasını evine ekledi
'Komşum odamı çaldı' iddiası: Satın aldığı ev iki odalı çıkınca yan dairenin odasını evine ekledi
İstanbul'da bir binada 3+1 dairenin sahibi olan kişi, yan komşusunun evinin odasını çaldığını iddia etti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T15:18+0300
2021-12-22T15:18+0300
2021-12-22T15:24+0300
oda
türkiye
iddia
ev
komşu
hırsızlık
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İstanbul'da bir binada 3+1 dairenin sahibi olan kişi, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü. Komşu, belediyenin onay verdiğini öne sürerken odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.1 yıl önce satın aldığı ve kiracılarının yeni çıktığı evine kendi taşınmak isteyen kişi evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.Show TV'nin haberine göre daire sahibi, 3+1 odalı olarak satın aldığı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti.Çekilen görüntülerde yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediği görüldü.Komşu: Belediye izin verdiŞüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Belediyenin "Ne isterseniz yapın" dediğini söyleyen komşu, odanın kendi doğalgazlarına bağlı olduğunu iddia etti.Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.
https://tr.sputniknews.com/20211215/jandarma-kiliginda-girdikleri-evden-200-bin-tl-degerinde-altin-ve-para-caldilar-1051788168.html
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oda, iddia, ev, komşu, hırsızlık
'Komşum odamı çaldı' iddiası: Satın aldığı ev iki odalı çıkınca yan dairenin odasını evine ekledi 15:18 22.12.2021 (güncellendi: 15:24 22.12.2021)
İstanbul'da bir binada 3+1 dairenin sahibi olan kişi, yan komşusunun evinin odasını çaldığını iddia etti.
İstanbul'da bir binada
3+1 dairenin sahibi olan kişi, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü. Komşu, belediyenin onay verdiğini öne sürerken odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.
1 yıl önce satın aldığı ve kiracılarının yeni çıktığı evine kendi taşınmak isteyen kişi evine geldiğinde büyük bir
şok yaşadı.
Show TV'nin haberine göre daire sahibi, 3+1 odalı olarak satın aldığı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti.
Çekilen görüntülerde yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediği görüldü.
Komşu: Belediye izin verdi
Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Belediyenin
"Ne isterseniz yapın" dediğini söyleyen komşu, odanın kendi doğalgazlarına bağlı olduğunu iddia etti.
Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.