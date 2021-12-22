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Konya'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Konya'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T17:44+0300
2021-12-22T17:44+0300
2021-12-22T17:44+0300
türkiye
konya
operasyon
polis
sahte içki
ereğli
sahte
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonlarda etil alkolden sahte içki ürettiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 litre yapma alkol, 1 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 23 adet anason yağı, 1 adet alkol yapım düzeneği ele geçirildi.Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
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konya, operasyon, polis, sahte içki, ereğli, sahte
Konya'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte sahte içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 4 kişi yakalandı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda etil alkolden sahte içki ürettiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 litre yapma alkol, 1 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 23 adet anason yağı, 1 adet alkol yapım düzeneği ele geçirildi.
Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.