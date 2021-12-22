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https://tr.sputniknews.com/20211222/kosova-danimarka-ile-300-kisilik-hapishane-hucresini-kiralamak-icin-anlasma-imzaladi-1052029325.html
Kosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresini kiralamak için anlaşma imzaladı
Kosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresini kiralamak için anlaşma imzaladı
Kosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresi kiralamak için anlaşmaya vardı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T22:54+0300
2021-12-22T22:55+0300
yaşam
kosova
danimarka
hapishane
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Başkent Priştine'de iki ülke Adalet Bakanlarının katıldığı törende Kosova ile Danimarka arasında "ortak niyet mektubu" imzalandı.Geçen yıldan bu yana süren görüşmeler kapsamında Danimarka'nın talebi üzerine varılan anlaşma sonucunda Kosova, ülkenin doğusundaki Gilan şehrinin gözaltı merkezini Danimarka'ya kiralayacak.Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, hükümet binasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Danimarka'nın Kosova'ya mahkumlarını emanet etmeye hazır olmasının Kosova kurumlarının profesyonelliğinin arttığını kanıtladığını söyledi.Haxhiu, "Adalet Bakanlığı, toplamda 10 yıllık bir süre içinde olmak üzere 300'e kadar hükümlünün yerleştirilmesi için Gilan Gözaltı Merkezi'ndeki ıslah tesislerini Danimarka Adalet Bakanlığına vermeyi kabul etti" dedi.Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup da Kosova ile imzalanan anlaşmanın Danimarka'nın ıslah hizmeti sorunlarının büyük bir bölümünü çözeceğini dile getirdi.Bu anlaşmayı gelecekteki anlaşmaların temel taşı ve Kosova ile Danimarka arasında yakın iş birliğin bir işareti olarak gördüklerini vurgulayan Haekkerup, "Her iki tarafın da fayda sağlayacağına inandığım bir anlaşma. Danimarka'nın ıslah hizmeti aşırı yüklü. Bir yıl önce Kosova ile temasa geçtik" diye konuştu.Kosova Adalet Bakanlığının anlaşma kapsamında Danimarka Adalet Bakanlığından 210 milyon avro alacağı öğrenildi.Alınacak bu rakamla Kosova tarafından ülkedeki ıslah hizmetinin kalitesinin artırılacağı ve genel altyapıya yatırım yapılacağı kaydedildi.Kosova'ya üçüncü ülke vatandaşları yerleştirilecekKosova'ya nakledilecek hükümlüler yüksek risk taşımayacak, çoğunluğunu Danimarka vatandaşı olmayan, hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik ve cinayet gibi suçlar işleyen "üçüncü ülke vatandaşları" oluşturacak.Kosova'da cezalarını çekecek olmalarına rağmen mahkumlar için Danimarka Krallığı'nın yasaları geçerli olacak, mahkumların cezalarını çekmelerinin ardından ülkelerine transferleri için Kosova'nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacak.Mahkumlar cezalarını çektikten sonra ilk olarak Danimarka'ya, ardından ilgili ülkelere gönderilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211216/danimarka-kosovadan-300-hapishane-hucresi-kiralayacak-1051827338.html
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kosova, danimarka, hapishane

Kosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresini kiralamak için anlaşma imzaladı

22:54 22.12.2021 (güncellendi: 22:55 22.12.2021)
© AAKosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresini kiralamak için anlaşma imzaladı
Kosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresini kiralamak için anlaşma imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Kosova, Danimarka ile 300 kişilik hapishane hücresi kiralamak için anlaşmaya vardı.
Başkent Priştine'de iki ülke Adalet Bakanlarının katıldığı törende Kosova ile Danimarka arasında "ortak niyet mektubu" imzalandı.
Geçen yıldan bu yana süren görüşmeler kapsamında Danimarka'nın talebi üzerine varılan anlaşma sonucunda Kosova, ülkenin doğusundaki Gilan şehrinin gözaltı merkezini Danimarka'ya kiralayacak.
Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, hükümet binasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Danimarka'nın Kosova'ya mahkumlarını emanet etmeye hazır olmasının Kosova kurumlarının profesyonelliğinin arttığını kanıtladığını söyledi.
Haxhiu, "Adalet Bakanlığı, toplamda 10 yıllık bir süre içinde olmak üzere 300'e kadar hükümlünün yerleştirilmesi için Gilan Gözaltı Merkezi'ndeki ıslah tesislerini Danimarka Adalet Bakanlığına vermeyi kabul etti" dedi.
Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup da Kosova ile imzalanan anlaşmanın Danimarka'nın ıslah hizmeti sorunlarının büyük bir bölümünü çözeceğini dile getirdi.
Bu anlaşmayı gelecekteki anlaşmaların temel taşı ve Kosova ile Danimarka arasında yakın iş birliğin bir işareti olarak gördüklerini vurgulayan Haekkerup, "Her iki tarafın da fayda sağlayacağına inandığım bir anlaşma. Danimarka'nın ıslah hizmeti aşırı yüklü. Bir yıl önce Kosova ile temasa geçtik" diye konuştu.
Kosova Adalet Bakanlığının anlaşma kapsamında Danimarka Adalet Bakanlığından 210 milyon avro alacağı öğrenildi.
Alınacak bu rakamla Kosova tarafından ülkedeki ıslah hizmetinin kalitesinin artırılacağı ve genel altyapıya yatırım yapılacağı kaydedildi.

Kosova'ya üçüncü ülke vatandaşları yerleştirilecek

Kosova'ya nakledilecek hükümlüler yüksek risk taşımayacak, çoğunluğunu Danimarka vatandaşı olmayan, hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik ve cinayet gibi suçlar işleyen "üçüncü ülke vatandaşları" oluşturacak.
Kosova'da cezalarını çekecek olmalarına rağmen mahkumlar için Danimarka Krallığı'nın yasaları geçerli olacak, mahkumların cezalarını çekmelerinin ardından ülkelerine transferleri için Kosova'nın herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacak.
Mahkumlar cezalarını çektikten sonra ilk olarak Danimarka'ya, ardından ilgili ülkelere gönderilecek.
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
DÜNYA
Danimarka, Kosova'dan 300 hapishane hücresi kiralayacak
16 Aralık, 13:22
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