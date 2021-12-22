https://tr.sputniknews.com/20211222/kurulu-uyesi-prof-dr-yavuz-bu-kez-dalga-degil-tsunami-geliyor-1052005169.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Bu kez dalga değil tsunami geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Bu kez dalga değil tsunami geliyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tüm dünyada panik yaratan ve kapanmaları yeniden gündeme getiren Omicron... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T11:57+0300

2021-12-22T11:57+0300

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koronavirüs

koronavirüs

serap şimşek yavuz

omicron

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Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan ve yeniyıl arifesinde ABD ve Avrupa'da kapanmaları yeniden gündeme getiren Omicron varyantı hakkında değerlendirmelerde bulundu.Prof. Dr. Yavuz, pandemi başladığından beri hep yeni dalgalardan bahsedildiğini ama bu kez ciddi bir tsunami ile karşı karşıya olunduğunu söyledi. Prof. Dr. Yavuz, Güney Afrika'dan gelen veriler hastalığın hafif seyirli olduğunu gösterse de vakaların çoğunluğunu gençlerin oluşturması ve Güney Afrika'da toplumda hastalığı geçirme oranının yüzde 75'leri bulması nedeniyle Omicron'un hafif hastalığa neden olduğuna dair kesin bir kanıya ulaşmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.Prof. Dr. Yavuz, İngiltere ve Norveç'ten gelen bilgilere göre hastalık seyrinin daha çok Delta varyantına benzediği yönünde olduğunu, ancak Omicron'un bulaşma hızının Delta'yı katladığı göz önüne alındığında, vaka sayılarının sağlık sistemlerini zorlayabilecek düzeylere ulaşma riski bulunduğunu belirtti.

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koronavirüs, serap şimşek yavuz, omicron