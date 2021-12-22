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Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu. Asgari ücret ilk kez kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T15:16+0300
2021-12-22T15:16+0300
2021-12-22T15:17+0300
türkiye
asgari ücret
kuzey kıbrıs
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Kuzey Kıbrıs'ta uygulanacak asgari ücret net 6 bin 90 lira oldu.Brüt 7 bin TL olarak kararlaştırılan asgari ücretteki artış Ocak ayı maaşlarına da yansıyacak.Gerçekleşen artışla birlikte tarihte ilk kez asgari ücret; kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu.
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asgari ücret, kuzey kıbrıs
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı 15:16 22.12.2021 (güncellendi: 15:17 22.12.2021)
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu. Asgari ücret ilk kez kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu.
Kuzey Kıbrıs'ta uygulanacak asgari ücret net 6 bin 90 lira oldu.
Brüt 7 bin TL olarak kararlaştırılan asgari ücretteki artış Ocak ayı maaşlarına da yansıyacak.
Gerçekleşen artışla birlikte tarihte ilk kez asgari ücret; kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu.