https://tr.sputniknews.com/20211222/kuzey-kibrista-asgari-ucret-aciklandi-1052014767.html

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu. Asgari ücret ilk kez kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

asgari ücret

kuzey kıbrıs

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Kuzey Kıbrıs'ta uygulanacak asgari ücret net 6 bin 90 lira oldu.Brüt 7 bin TL olarak kararlaştırılan asgari ücretteki artış Ocak ayı maaşlarına da yansıyacak.Gerçekleşen artışla birlikte tarihte ilk kez asgari ücret; kamuda çalışan en düşük işçi maaşının da üzerine çıkmış oldu.

türkiye

kuzey kıbrıs

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asgari ücret, kuzey kıbrıs