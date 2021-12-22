https://tr.sputniknews.com/20211222/malatyada-kuyumcudan-almak-bahanesiyle-baktigi-bilezikleri-alarak-kacti-1052023079.html

Malatya'da kuyumcudan alma bahanesiyle baktığı bilezikleri alarak kaçtı

Malatya'da kuyumcudan alma bahanesiyle baktığı bilezikleri alarak kaçtı

Malatya’da bir kuyumcuda altın çalan şahıs esnafla girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T19:07+0300

2021-12-22T19:07+0300

2021-12-22T19:16+0300

türkiye

malatya

kuyumcu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052022885_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2d50628c61b6c1789744850486664855.jpg

Malata'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 09.30 sularında kuyumcuya gelen bir kişi işletme sahibinden biri 15 diğeri 20 gram olmak üzere iki altın bilezik talep etti. İşletme sahibi tezgahtan çıkardığı altınları şahsa göstererek bir tercihte bulunmasını beklerken, bir süre bilezikleri inceleyen şahıs daha sonra işletme sahibinin elinde tuttuğu iki adet bileziği alarak kaçtı. Kuyumcunun peşinde koştuğu şahıs çevredeki esnafla bir süre yaşanan kovalamacanın ardından olay yerine yaklaşık yüz metre ileri yakalanarak kuyumcuya getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada iki adet bilezik bulunurken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

malatya, kuyumcu