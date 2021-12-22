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https://tr.sputniknews.com/20211222/malatyada-kuyumcudan-almak-bahanesiyle-baktigi-bilezikleri-alarak-kacti-1052023079.html
Malatya'da kuyumcudan alma bahanesiyle baktığı bilezikleri alarak kaçtı
Malatya'da kuyumcudan alma bahanesiyle baktığı bilezikleri alarak kaçtı
Malatya’da bir kuyumcuda altın çalan şahıs esnafla girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T19:07+0300
2021-12-22T19:16+0300
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malatya
kuyumcu
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Malata'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 09.30 sularında kuyumcuya gelen bir kişi işletme sahibinden biri 15 diğeri 20 gram olmak üzere iki altın bilezik talep etti. İşletme sahibi tezgahtan çıkardığı altınları şahsa göstererek bir tercihte bulunmasını beklerken, bir süre bilezikleri inceleyen şahıs daha sonra işletme sahibinin elinde tuttuğu iki adet bileziği alarak kaçtı. Kuyumcunun peşinde koştuğu şahıs çevredeki esnafla bir süre yaşanan kovalamacanın ardından olay yerine yaklaşık yüz metre ileri yakalanarak kuyumcuya getirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada iki adet bilezik bulunurken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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malatya, kuyumcu

Malatya'da kuyumcudan alma bahanesiyle baktığı bilezikleri alarak kaçtı

19:07 22.12.2021 (güncellendi: 19:16 22.12.2021)
© İHA Malatya'da bir kuyumcuda altın çalan şahıs esnafla girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.
 Malatya'da bir kuyumcuda altın çalan şahıs esnafla girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© İHA
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Malatya’da bir kuyumcuda altın çalan şahıs esnafla girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.
Malata'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, 09.30 sularında kuyumcuya gelen bir kişi işletme sahibinden biri 15 diğeri 20 gram olmak üzere iki altın bilezik talep etti.
İşletme sahibi tezgahtan çıkardığı altınları şahsa göstererek bir tercihte bulunmasını beklerken, bir süre bilezikleri inceleyen şahıs daha sonra işletme sahibinin elinde tuttuğu iki adet bileziği alarak kaçtı.
Kuyumcunun peşinde koştuğu şahıs çevredeki esnafla bir süre yaşanan kovalamacanın ardından olay yerine yaklaşık yüz metre ileri yakalanarak kuyumcuya getirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada iki adet bilezik bulunurken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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