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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Cumhurbaşkanımıza ek zam beklentimizi aktardık
17:51 22.12.2021 (güncellendi: 18:05 22.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti.
© AA
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik.Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek Zam beklentimizi aktardık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'la görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı olarak saat 17.00'da başlayan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek Zam beklentimizi aktardık.
Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik.
Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik.
Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık.
Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz.
Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz.
4-Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık.— Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) December 22, 2021
Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz.