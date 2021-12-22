https://tr.sputniknews.com/20211222/memur-sen-genel-baskani-yalcin-cumhurbaskanimiza-ek-zam-beklentimizi-aktardik--1052020425.html

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Cumhurbaşkanımıza ek zam beklentimizi aktardık

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Cumhurbaşkanımıza ek zam beklentimizi aktardık

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik.Kamu görevlilerinin gelir vergisi... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T17:51+0300

2021-12-22T17:51+0300

2021-12-22T18:05+0300

memur-sen

memur

recep tayyip erdoğan

ali yalçın

vedat bilgin

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'la görüşmesi sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı olarak saat 17.00'da başlayan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20211221/memur-sen-genel-baskani-yalcindan-memura-ek-zamla-ilgili-onemli-aciklama-1051981795.html

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memur-sen, memur, recep tayyip erdoğan, ali yalçın, vedat bilgin