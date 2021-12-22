https://tr.sputniknews.com/20211222/merkez-bankasi-1-araliktaki-mudahalenin-miktarini-acikladi-1052002096.html

Merkez Bankası açıkladı: 1 Aralık'ta piyasaya yapılan doğrudan müdahalede 844 milyon dolar satıldı

Merkez Bankası açıkladı: 1 Aralık'ta piyasaya yapılan doğrudan müdahalede 844 milyon dolar satıldı

Merkez Bankası'nın 1 Aralık tarihinde piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T10:14+0300

2021-12-22T10:14+0300

2021-12-22T10:43+0300

merkez bankası

ekonomi

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TCMB, 1 Aralık'ta 7 yıl sonra ilk kez piyasaya doğrudan müdahale etmişti. Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.1 Aralık tarihinde piyasaya yapılan müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı.Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.MB, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulundu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta MB'den müdahale gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211217/merkez-bankasinin-5-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-2-milyar-dolar-1051874020.html

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merkez bankası