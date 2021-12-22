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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211222/merkez-bankasi-1-araliktaki-mudahalenin-miktarini-acikladi-1052002096.html
Merkez Bankası açıkladı: 1 Aralık'ta piyasaya yapılan doğrudan müdahalede 844 milyon dolar satıldı
Merkez Bankası açıkladı: 1 Aralık'ta piyasaya yapılan doğrudan müdahalede 844 milyon dolar satıldı
Merkez Bankası'nın 1 Aralık tarihinde piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T10:14+0300
2021-12-22T10:14+0300
2021-12-22T10:43+0300
merkez bankası
ekonomi
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TCMB, 1 Aralık'ta 7 yıl sonra ilk kez piyasaya doğrudan müdahale etmişti. Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.1 Aralık tarihinde piyasaya yapılan müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı.Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.MB, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulundu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta MB'den müdahale gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211217/merkez-bankasinin-5-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-2-milyar-dolar-1051874020.html
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merkez bankası
Merkez Bankası açıkladı: 1 Aralık'ta piyasaya yapılan doğrudan müdahalede 844 milyon dolar satıldı 10:14 22.12.2021 (güncellendi: 10:43 22.12.2021)
Merkez Bankası'nın 1 Aralık tarihinde piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı.
TCMB, 1 Aralık'ta 7 yıl sonra ilk kez piyasaya doğrudan müdahale etmişti. Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.
1 Aralık tarihinde piyasaya yapılan müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı.
Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor.
MB, son 1 ay içerisinde piyasalara 5 kez müdahalede bulundu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta MB'den müdahale gelmişti.