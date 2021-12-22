https://tr.sputniknews.com/20211222/miralem-pjanic-burada-kalma-konusunda-kafamda-soru-isareti-yok-1052025952.html

Miralem Pjanic: Burada kalma konusunda kafamda soru işareti yok

Miralem Pjanic: Burada kalma konusunda kafamda soru işareti yok

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic, iyi bir takımları olduğunu ve daha iyi yerlere geleceklerine inandığını söyledi. Bosna Hersekli... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T20:26+0300

2021-12-22T20:26+0300

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spor

beşiktaş

miralem pjanic

transfer

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Pjanic, "Takım arkadaşlarım da puan durumundan dolayı çok mutsuz. İyi bir takımımız olduğunu biliyoruz ve daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz. Maç maç giderek önümüzdeki her maçta 3 puan almak istiyoruz. Şubat, mart gibi durumumuza bakarak gelecek için neler yapabileceğimizi konuşuruz." diye konuştu.Ligde ve kupada başarılı olmak istediklerini aktaran Pjanic, "Şu anda kupalara odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki Türkiye Kupası ve ardından Süper Kupa maçımız var. Sezon uzun, lig bitmiş değil. Elimizden geldiğince puanları toplamak istiyoruz. Hedefimiz hem kupada hem ligde başarılı olmak." ifadelerini kullandı.'Takımın öz güveni yerine gelmeye başladı'Henüz tam formuna ulaşmadığını kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Kötü bir sakatlıktan döndüm. Dönmem gerekenden daha önce döndüğümü söyleyebilirim. Takımın bana ihtiyacı olduğu için normalden hızlı davrandım. Tam form seviyemde değilim ama zamanla iyiye gidiyorum. Şu anda hocamızla bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Kötü bir süreçten çıktık. Takımımızın öz güveni yerine gelmeye başladı." şeklinde konuştu.Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın ve şu anda siyah-beyazlı takımın başında olan Önder Karaveli ile ilgili de konuşan Bosna Hersekli futbolcu, şunları söyledi:'Tüm sezon burada kalma konusunda kafamda soru işareti yok'Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmak istediğini de kaydeden Pjanic, şunları aktardı:Beşiktaş taraftarlarının önünde oynamanın çok özel olduğunu söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, "Buraya gelmeden önce Türk taraftarların coşkusuyla alakalı çok şey duymuştum. Çok büyük statlarda büyük taraftarların önünde oynamıştım ama burada özel olan bir şey var. Umarım taraftarın bu sevgisinin karşılığını verebiliriz." ifadelerini kullandı.

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beşiktaş, miralem pjanic, transfer