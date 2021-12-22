Muğla'da bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldürüp, intihar etti

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Derya Gül ile 40 yaşındaki Sahabe Semi Sayın arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Gül'ü vuran Sayın, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunan Sayın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Gül'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahabe Semi Sayın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Gül'ü tabancayla vurarak öldürdü. Sayın, Gül'ü öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Derya Gül ile 40 yaşındaki Sahabe Semi Sayın arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Gül'ü vuran Sayın, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunan Sayın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Gül'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.