https://tr.sputniknews.com/20211222/muglada-bir-kisi-eski-sevgilisi-oldugu-iddia-dilen-kadini-oldurup-intihar-etti-1052029528.html

Muğla'da bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldürüp, intihar etti

Muğla'da bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldürüp, intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahabe Semi Sayın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Gül'ü tabancayla vurarak öldürdü. Sayın, Gül'ü öldürdükten sonra aynı... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T23:02+0300

2021-12-22T23:02+0300

2021-12-22T23:08+0300

türkiye

muğla

kadın cinayeti

intihar

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Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Derya Gül ile 40 yaşındaki Sahabe Semi Sayın arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Gül'ü vuran Sayın, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 500 metre sonra aracında intihar girişiminde bulunan Sayın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk annesi Gül'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, kadın cinayeti, intihar