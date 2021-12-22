https://tr.sputniknews.com/20211222/mustafa-keser-bulent-ersoya-dava-acti-bana-kurdo-dedi-1052014424.html
Mustafa Keser Bülent Ersoy'a dava açtı: Bana 'Kürdo' dedi
Mustafa Keser Bülent Ersoy'a dava açtı: Bana 'Kürdo' dedi
Bülent Ersoy'un kendisine canlı yayında 'Kürdo' dediğini iddia eden Mustafa Keser, 1 TL'lik tazminat davası açtı. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T15:04+0300
2021-12-22T15:04+0300
2021-12-22T15:04+0300
yaşam
türkiye
tazminat
kürt
mahkeme
bülent ersoy
dava
mustafa keser
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Mustafa Keser, şarkıcı Bülent Ersoy'a tazminat davası açtı.Canlı yayın esnasında, Ersoy'un kendisine 'Kürdo' dediğini belirten Keser, 1 TL'lik tazminat davası açtı.Ersoy da dava açmıştıBenzemez Kimse Bize programında Keser'in kendisine "Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin" dediğini ifade eden Bülent Ersoy, 1 TL'lik manevi tazminat davası açmış, Ersoy dava dilekçesinde toplum önünde itibarının sarsıldığını ve iç dünyasında travma yaşadığını iddia etmişti.Bu davaya dava ile cevap veren Mustafa Keser, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.Avukatı Kazım Pınarbaşı aracılığıyla 1 TL manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvuran Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un kendisine "Kürdo" dediğini ve bu şekilde ayrımcılığa, hakarete ve aşağılamaya tabi tuttuğunu öne sürerek kişilik haklarının zarar gördüğünü ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211219/bulent-ersoyun-hayati-film-oluyor-insanlar-dogrulari-bilsin-bir-bulent-ersoy-geldi-gecti-1051910038.html
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türkiye, tazminat, kürt, mahkeme, bülent ersoy, dava, mustafa keser
Mustafa Keser Bülent Ersoy'a dava açtı: Bana 'Kürdo' dedi
Bülent Ersoy'un kendisine canlı yayında 'Kürdo' dediğini iddia eden Mustafa Keser, 1 TL'lik tazminat davası açtı.
Mustafa Keser, şarkıcı Bülent Ersoy'a tazminat davası açtı.
Canlı yayın esnasında, Ersoy'un kendisine 'Kürdo' dediğini belirten Keser, 1 TL'lik tazminat davası açtı.
Ersoy da dava açmıştı
Benzemez Kimse Bize programında Keser'in kendisine "Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin" dediğini ifade eden Bülent Ersoy, 1 TL'lik manevi tazminat davası açmış, Ersoy dava dilekçesinde toplum önünde itibarının sarsıldığını ve iç dünyasında travma yaşadığını iddia etmişti.
Bu davaya dava ile cevap veren Mustafa Keser, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
Avukatı Kazım Pınarbaşı aracılığıyla 1 TL manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvuran Mustafa Keser, Bülent Ersoy'un kendisine "Kürdo" dediğini ve bu şekilde ayrımcılığa, hakarete ve aşağılamaya tabi tuttuğunu öne sürerek kişilik haklarının zarar gördüğünü ifade etti.